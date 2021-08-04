الامارات | شاب ينفذ تهديده المتوحش بوالدته.. جريمة بشعة تهز المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب ينفذ تهديده المتوحش بوالدته.. جريمة بشعة تهز المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت جريمة بشعة الرأي العام في المغرب، بعد ان قام شاب ثلاثيني في مدينة الدار البيضاء بقطع رأس والدته وتجول به في أزقة حي الأتاسي.

وبحسب "بوابة إفريقيا الإخبارية" فإن الجاني يعاني من اضطربات نفسية خطيرة، وأمضى عقوبة السجن عشر سنوات على ذمة جرم إرهابي، وكان يتوعد والدته بطريقة وحشية بين الفينة والأخرى ويهددها بالتصفية الجسدية دون أن يتوقع المحيطين به تنفيذ تهديده.

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