الامارات | إيقاف شاب يريد الذهاب من ماليزيا إلى مكة سباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف شاب يريد الذهاب من ماليزيا إلى مكة سباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الشرطة الماليزية، أن شابا يبلغ من العمر 28 عاما، قفز إلى البحر، محاولا السباحة إلى السعودية.

وقال قائد شرطة المنطقة الشمالية الشرقية، سوفيان سانتونج، إن الرجل قفز مرة أخرى في البحر من رصيف في مرسى مدينة تانجونج، والشرطة البحرية أنقذته. بحسب عدد من الصحف والمواقع المحلية.

وأضاف: " تلقى مركز شرطة شارع الشاطئ اتصالا من أحد أفراد الجمهور بوجود رجل عائم في البحر بالقرب من مرسى تانجونج سيتي مارينا"، لافتا إلى أنه "تم إرسال الشرطة البحرية إلى مكان الحادث وجرى إنقاذ الرجل".

وأوضح سوفيان سانتونج أن التحقيقات الأولية كشفت أنه كان نفس الرجل الذي حاول السباحة عبر سيبيرانج بيراي في 12 يوليو الماضي، عندما لم يسمح له بركوب العبارة دون تصريحات رسمية للسماح له بالسفر بين المناطق".

وأكمل: "هذه المرة، كان عذره أنه يريد السباحة إلى أرض مكة المكرمة".

وأفاد سوفيان بأن الرجل كسر يده اليمنى في حادثة 12 يوليو وتم إرساله إلى مستشفى بينانج العام لتلقى العلاج، حيث أكد المستشفى في ذلك الوقت أن الرجل لا يعاني من أي مشاكل نفسية وأن والديه اصطحباه لاحقا لإرساله إلى مركز تأهيل مدمني بسبب إدمانه على المخدرات".

وأشار إلى أنه تم إرسال الرجل هذه المرة إلى مستشفى بينانج العام لمزيد من العلاج ولتقييم حالته العقلية، كاشفا أن "فحص المخدرات جاء سلبيا لهذا الرجل، ولكن تم وضعه في قسم الأمراض النفسية لتلقي مزيد من العلاج".

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