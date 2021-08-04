بعد وفاة فتحية طنطاوي.. ما أسباب وأعراض الجلطة القلبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

غيّب الموت الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي، صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضها لجلطة في القلب.

وقال زوجها الملحن علي سعد لـ"الخليج 365"، إن الفنانة الراحلة لم تكن تشكو من أي أمراض، وما حدث أنها أصيبت بجلطة في القلب، فنقلت للمستشفى، وتم إنقاذها.. ولكن في المرة الثانية لم يستطع الأطباء إنقاذها، ورحلت شريكة حياتي في لحظات، رحمها الله".

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أسباب وأعراض الجلطة القلبية، وفق ما ذكر موقع "mayoclinic".

الأسباب:

تحدث الجلطة القلبية عند انسداد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية، وبمرور الوقت، يؤدي تراكم الرواسب الدهنية، بما في ذلك الكوليسترول، إلى تكوين مواد تسمى اللويحات، والتي يمكن أن تضيق الشرايين (تصلب الشرايين)، وهذه الحالة، التي تسمى مرض الشريان التاجي، تسبب معظم الجلطات القلبية.

وأثناء الجلطة القلبية، يمكن أن تتمزق اللويحة وتنسكب الكوليسترول والمواد الأخرى في مجرى الدم، وتتشكل جلطة دموية في موقع التمزق إذا كانت الجلطة كبيرة، وقد تمنع تدفق الدم عبر الشريان التاجي، مما يؤدي إلى حرمان القلب من الأكسجين والمواد المغذية (نقص التروية).

أعراض الجلطة القلبية:

ضغط أو ضيق أو ألم أو إحساس بالضغط أو الألم في صدرك أو ذراعيك قد ينتشر إلى رقبتك أو فكك أو ظهرك.

غثيان أو عسر هضم أو حرقة أو ألم في البطن.

ضيق في التنفس.

الإعياء.

الدوار أو الدوخة المفاجئة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب عند الشعور بالأعراض المذكورة سابقا، التوجه إلى الطبيب فورا على الفور ولا يجب الانتظار وقتًا طويلاً.

ماذا تفعل إذا رأيت شخصًا قد يكون مصابًا بجلطة قلبية؟

إذا رأيت شخصًا فاقدًا للوعي وتعتقد أنه يعاني من جلطة قلبية، فاتصل أولاً للحصول على المساعدة الطبية الطارئة ثم تحقق مما إذا كان الشخص يتنفس ولديه نبض أم لا، وإذا كان الشخص لا يتنفس أو لا تجد نبضًا، عندها فقط يجب أن تبدأ الإنعاش القلبي الرئوي لذا اضغط بقوة وبسرعة على صدر الشخص بإيقاع سريع نسبيًا نحو 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

مشوار فتحية طنطاوي الفني

والفنانة الكبيرة بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح مطلع الستينيات، بعدها اتجهت للعمل في التليفزيون والسينما، ومن أشهر أعمالها: "البخيل وأنا، الناس في كفر عسكر، اضحك الصورة تطلع حلوة، لحم رخيص، الطوق والأسورة، وديل السمكة"، وكان آخر أعمالها مسلسل "أبو جبل" الذي عرض عام 2019.

وآخر ظهور للفنانة الكبيرة في احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها النجم الكبير محمد صبحي، وتم تكريم زوجها الملحن علي سعد.