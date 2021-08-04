واقعة صادمة.. فتاة تتهم «سائق أوبر» بالتحرش وتهدديها بالاغتصاب أثناء توصيلها: احذروا (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الاستياء والغضب، سادت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت فتاة تُدعى ريم سعد، تعرضها لتهديد بالاغتصاب، وتحرش لفظي صريح، من قٍبل سائق بإحدى شركات التوصيل الخاصة.

وتحرش السائق الذي يُدعى «رضا»، لفظيًا بالفتاة التي تقطن بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وجاءت زيارة إلى مصر، بحسب ما دونته عن الواقعة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُرفقة صور المحادثة التي تمت بينها وبين السائق.

وأظهرت المحادثات المصورة، سؤال السائق للفتاة عن الجهة التي تريد الذهاب إليها، وطريقة الدفع، وفور إجابتها، قال لها: «هغتصبك في العربية»، ومع تفاجئ الفتاة وإبداء استنكارها، واصل التحرش بها لفظيا عبر الرسائل، إذ طالب بتقبيلها.

وعلقت الفتاة على الصور المنشورة، قائلة: «شكرًا مصر، إذا كان هناك أى شخص يمكنه المساعدة، يرجى الاتصال بي فى أسرع وقت ممكن»، متابعة: «إلى جميع أصدقائي، يرجى الحذر من هذا المفترس».

وأكملت: «طلب أوبر ده في مصر الجديدة بالقاهرة، كان نفسي أقولكوا إن المحادثة انتهت لما بطلت أرد، بس مابقاش»، مختتمة: «أتمنى أيضا أن تمكن من وصف ما شعرت به، من فضلكم احذروا، أنا بجد لسه مصدومة ومصدومة جدا».

وعلى الفور قرر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التضامن مع الفتاة من خلال مشاركة المنشور، الذي وصل لعدد كبير من المشاركات، مع التعليقات الداعمة لها، حيث طالبها العديد بتقديم بلاغ بالسائق، والشكوى للشركة التي يعمل بها.

وعلق الرواد: «أنا آسفة جدًا، لأنك مررت بهذا بالتأكيد»، «اتصلي بالخط الساخن للتحرش الجنسي وبلغي عن هذا الحادث»، و«لقد تجاوز كل مستويات التحرش الجنسي!»، «إنه رجل مقرف»، «يجب أن يكون في السجن»، «هل انت بخير؟».