أنفاس محبوسة لمدة 90 دقيقة.. تفاصيل حقن الطفلة «ليال» بعلاج ضمور العضلات: محستش بحاجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أقل من 60 يومًا، كان هاشتاج «#انقذوا_ليال» يضج مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استغاثت أسرة الطفلة ليال، التي تعاني من ضمور العضلات الشوكي، لجمع التبرعات لعلاجها بأغلى حقنة في العالم، التي يصل ثمنها إلى نحو 3 مليون جنيه، حتى تستطيع الحركة بل والنمو.

«ليال» مصابة بمرض نادر علاجه حقنة بـ 43 مليون جنيه: قدامها شهرين عشان تعيش

أقل من شهرين واستغاثات الأب والأم لا تتوقف، في محاولات منهما لإنقاذ طفلتهما الوحيدة، التي توقف نموها بعد 6 أشهر من ولادتها، قبل أن تكتشف الأسرة معاناة ابنتهما من المرض النادر، الذي يتطلب مبالغ طائلة لعلاجه.

وعلى الرغم من استغاثات الأسرة، ومحاولات جمع التبرعات، إلا أن الحظ ضحك بوجههما، لتكون «ليال» أول من يتلقى العلاج بالدولة، وتحصل على الحقنة الأغلى في العالم، من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الصحة تعلن علاج الطفلة ليال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خلال الساعات الماضية، حقن ليال أحمد، أول طفلة مصابة بالضمور العضلي الشوكي، بالعلاج الچيني داخل مركز مستشفى معهد ناصر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي، مُرفقة الخبر بصورة الطفلة خلال رحلة العلاج.

ماذا حدث للطفلة «ليال» مريضة ضمور العضلات خلال العلاج؟

كشفت السيدة رُبا الأشقر، والدة الطفلة ليال، كواليس علاج طفلتها داخل مركز مستشفى معهد ناصر، مؤكدة أن الأمر كان دقيق للغاية، رفقة طاقم كبير من الأطباء.

وقالت والدة الطفلة ليال، خلال حديثها لـ«هُن»: «بنتي خدت الحقنة في ساعة ونص، لأنها دقيقة جدًا، والحمد لله إنها مكانتش حاسة بأي حاجة، ولا فاهمة إيه اللي بيحصل، دخلت نايمة وفاقت بعد الحقن».

وتابعت «رُبا»: «هي لسة هتحتاج علاج طبيعي واكتساب مهارات عشان الجين يتطور، وتبدأ ترجع تنمو بشكل طبيعي».

حالة الطفلة ليال

يذكر أن الطفلة ليال أحمد، وُلدت في أغسطس 2019، إلا أن توقف نموها وأصبحت عظامها مرخية عقب 6 أشهر من ولادتها، قبل أن يشخصها الأطباء بضمور العضلات.