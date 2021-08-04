تفاصيل منحة دراسية هامة من الجامعة الأمريكية لطلبة الثانوية العامة 2021.. لا يشترط التفوق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع انتهاء ماراثون الثانوية العامة، والبدء في البحث عن المنح الجامعية، يتطرق العديد من الطلاب للبحث عن المنح الدراسية بالجامعة الأمريكية، لمعرفة شروطها وتفاصيل الالتحاق بها.

منح الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة

وأعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 لطلاب الثانوية العامة.

وبحسب الموقع الرسمي للجامعة الأمريكية، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن البرنامج المقدم لطلاب الثانوية العامة، التي تقوم على تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يقدم عدد من الفرص لمنح دراسية جامعية لمدة 4 أو 5 سنوات، يسبقها سنة تمهيدية للطلاب المقبولين فى الجامعة الأمريكية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حسب التخصص الدراسي.

كم عدد الطلاب بالمنحة الأمريكية؟

تقدم المنح في العام الدراسي الجامعي 2021-2022، لـ140 طالب وطالبة، للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، حيث سيتم اختيارهم بناءً على مدى قوة وجودة استمارة التقديم بعد استيفاء معايير القبول.

الموعد النهائي للمنح

بحسب الموقع الرسمي، فإن الموعد النهائى لتلقى الطلبات 10 أغسطس 2021، حيث يمكن للطلاب التقديم واستكمال الأوراق فيما بعد، في حالة التأهل لمرحلة المقابلات الشخصية.

شروط الالتحاق بالمنح

قبول طلاب شعبة علمى رياضة وعلمى علوم فقط.

قبول طلاب الشعبة الأدبية من ذوى الهمم فقط.

الدراسة بكل الأقسام باللغة الإنجليزية وبنظام الساعات المعتمدة.

اتخاذ القرار النهائي في توزيع الطلاب على التخصصات في الجامعات يتم بناء على قواعد.

خطوات التقديم بالمنحة الأمريكية

يمكن التقديم للمنحة إلكترونيًا من هنـــا.

التخصصات المتاحة في برامج منح الجامعة الأمريكية

تأتي التخصصات المتاحة من خلال برنامج المنح الجامعية، على النحو التالي:

الطاقة - المياه - الزراعة - علوم وإدارة البيانات - إدارة الأعمال والاقتصاد - علوم الحاسب الآلي - الهندسة البيئية - الصحافة والتمريض، إلا إنه لا يزال قيد الموافقة.

يذكر أن اتخاذ القرار النهائي في توزيع الطلاب على التخصصات في الجامعات، يتم بناء على قواعد اختيار الطلاب الخاصة في المنحة ومن ضمنها:

- معايير تنسيق الجامعات والأماكن المتاحة لدي كل جامعة من الجامعات الشريكة.

- يجب إجتياز اختبارات القبول المؤهلة للالتحاق ببرنامج التمريض، التى يعلن عنها من قبل الجامعات.