القاهرة - سمر حسين - ماما

يقع بعض طلاب الثانوية العامة، فريسة للاكتئاب بعد إعلان النتيجة، وحصولهم على مجاميع منخفضة، ليفكر البعض في الانتحار، اعتقادا منهم بضياع حلم كليات القمة، لتتفاقم صدمة الدرجات القليلة في نتيجة الثانوية العامة 2021.

صدمة الدرجات القليلة في نتيجة الثانوية العامة 2021.. 3 أشياء لا تفعليها مع ابنك

يقع على آباء طلبة الثانوية العامة، دور مهما في تأهيل الطلاب، وتجاوز مرحلة الاكتئاب التي يصاب بها البعض، باتباع مجموعة من الخطوات، ذكر الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، عددا منها لـ«هُن»، وهي:

بداية تأهيل الطالب بالتظلم على النتيجة، لإقناعه بتقبل نتيجة الثانوية العامة.

إقناع الطالب أن مقياس النجاح في الثانوية العامة لا يعتمد فقط على ضرورة الالتحاق بكليات القمة.

إقناع الطالب بتجاوز نتيجة الثانوية العامة والتفكير في المرحلة المقبلة، رسم خطوات المستقبل مع الطالب.

صدمة الدرجات القليلة في نتيجة الثانوية العامة 2021.. نصائح للطلبة

نصح الدكتور مجدي حمزة، خبير تربوي، بضرورة تخطي مرحلة الثانوية العامة، وضرورة احتواء الطالب في هذه المرحلة، حتى لا يصل إلى الأفكار الانتحارية، وزيادة ثقة الطالب في نفسه وقدراته مع ضرورة انشغاله برياضة معينة لإبعاد التفكير السلبي عنه.

صدمة الدرجات القليلة في نتيجة الثانوية العامة 2021.. إعلان النتيجة

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيتم تحميل جميع النتائج الطلاب عليه، عقب الانتهاء من رصد وتقدير الدرجات واعتمادها، مؤكده انه سيتم الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة من خلاله، وسيحصل الطلاب على نتائجهم كاملة بالدرجات والنسب المئوية.