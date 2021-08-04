أحدث ظهور لحياة الدرديري.. فستان ضيق وشعر راستا: بقت كيرفي (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يبدو أن خسارة الوزن أصبحت اتجاه الفنانات، فيلجأن إليها لفترة من الزمن، ويعدن بطلة جديدة كليا، ومن بينهن نورهان، وهنادي مهنا، وغيرهن، وآخر المشاهير اللائي سيرن على الدرب، كانت حياة الدرديري، التي ظهرت بطلة جديدة ومختلفة في أحدث ظهور لها، وبدت «كيرفي»، دون زيادة في الوزن.

وشاركت المذيعة والإعلامية حياة الدرديري، صورة جديدة لها، عبر خاصية «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ بدت أنها خسرت بعض من وزنها، وارتدت فستان حفلات طويل ملون، حمالات، من الألوان المتداخلة، ويغلب عليه ألوان الأسود والبرتقالي، والأحمر.

وشاركت حياة الدرديري صورتها مرفقة بأحد أغنيات الفنان محمد رمضان، وأظهر الفتسان حسارتها للوزن فأسبحت «كيرفي»، أما شعرها فصففته على طريقة «الرستا»، وتخلت عن اللون الأشقر تماما، فبدأ شعرها الملموم باللون الأسود والأحمر، ونسقت مع الفستان حلق من الخيوط البرتقالية، واعتمدت ماكياج ملائم للحفل.

علاقة توفيق عكاشة وحياة الدرديري

يحب الإعلامي توفيق عكاشة، دائما الحديث عن زوجته حياة الدرديري، ويفتخر بها، إذ قال في آخر حديث له عنها: «الإعلامية حياة الدرديرى التى ظلمت ظلم بين، هى أكثر المذيعات العربيات ثقافة غزيرة، بالرغم من أن البعض ينكر عليها ذلك».

وواصل «عكاشة» في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، الثناء على زوجته الإعلامية حياة الدرديري، قائلا: «الذي لا يعلمه أحد عنها، أنها كانت من الـ5 الأوائل منذ المرحلة الابتدائية، وحتى حصولها على الثانوية بالمعهد الأزهري، وكرمها الإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوي، ثم التحقت بكلية الإعلام جامعة القاهرة»، متابعا: «عملت صحفية، ثم بعد ذلك مذيعة بقناة الفراعين، ثم زوجتي المحترمة صاحبة الأصول».