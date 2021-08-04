تعاني منه فرح الزاهد.. كل ما تريد معرفته عن مرض الوسواس القهري

القاهرة - سمر حسين - صحة

«عندي وسواس قهري، بيخليني أعمل حاجات مش طبيعية، وحسيت إني مينفعش أسكت أكتر من كده، وفي ناس بتنتحر نتيجة المرض ده»، جملة ضمن الإعلان التشويقي لبرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، قالتها الفنانة فرح الزاهد، التي ستكون ضيفتها الليلة الأربعاء، والتي أثارت التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن طبيعة المرض التي تعاني منه.

الفنانة فرح الزاهد، تصدرت محركات البحث والتريند، بعد البرومو الخاص بالحلقة، ويُقدم «هُن» كلما تريد معرفته عن مرض الوسواس القهري، خلال السطور التالية، وفق موقع «مايو كلينيك».

اضطراب الوسواس القهري (OCD)

يتسم اضطراب الوسواس القهري (OCD) بنمط من الأفكار والمخاوف غير المرغوب فيها ما يسمى وساوس، تدفعك إلى القيام بسلوكيات تكرارية، تُعيق هذه الوساوس والسلوكيات القهرية الأنشطة اليومية وتتسبب في ضيق شديد.

أعراض الوسواس القهري

«الهواجس والإكراه»، من أكثر الأعراض التي يعاني منها مصابي الوسواس القهري، ويمكن أن تتداخل هذه الأعراض مع جميع جوانب الحياة، مثل العمل والمدرسة والعلاقات الشخصية، والهواجس عبارة عن أفكار متكررة أو حث أو صور ذهنية تسبب القلق.

أعراض الوسواس القهري

- الخوف من الجراثيم أو التلوث.

- أفكار محظورة غير مرغوب فيها تنطوي على الجنس أو الدين أو الأذى.

- الأفكار العدوانية تجاه الآخرين أو الذات.

- وجود أشياء متناظرة أو في ترتيب مثالي.

-التنظيف المفرط أو غسل اليدين.

أعراض أخرى للوسواس القهري

- طلب الأشياء وترتيبها بطريقة محددة ودقيقة.

- التحقق بشكل متكرر من الأشياء، مثل التحقق بشكل متكرر لمعرفة ما إذا كان الباب مغلقًا أم أن الفرن مغلق.

- لا يمكنه التحكم في أفكاره أو سلوكاتها، حتى عندما يجرى التعرف على تلك الأفكار أو السلوكيات على أنها مفرطة.

- يقضي ساعة واحدة على الأقل يوميًا على هذه الأفكار أو السلوكيات.