البنات تتصدر نتيجة أوائل الثانوية العامة.. طبيب نفسي يحلل

القاهرة - سمر حسين - ماما

تصدرت الفتيات نتيجة الثانوية العامة، على مدار الأعوام الماضية، بعد أن اكتسحن قائمة الأوائل، وتفوقن على البنين، وتتصدر البنات نتيجة أوائل الثانوية العامة، لعدة أسباب، نوضحا كما ذكرها الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، في حديثه لـ«هُن».

البنات تتصدر نتيجة أوائل الثانوية العامة

أسباب تصدر البنات نتيجة أوائل الثانوية العامة:

زيادة الإصرار عند الفتيات أكثر من البنين واجتياز الصعاب.

محاولة لإثبات الذات.

ارتفاع نسب التركيز عند الفتيات.

إثبات قدراتهن الخاصة أمام الأهل.

محاولة أن يكون لهن دورا ومكانة في المجتمع.

سيكولوجيا السيدات يفضلن دائما التحدي وإثبات الذات.

حرمان 28 طالبا من دخول الامتحانات

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن رصد 234 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث تم حرمان 28 طالبا من دخول الامتحانات عامين متتاليين، بسبب تداولهما أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء الامتحانات.

إعلان نتيجة الثانوية العامة

ينتظر طلاب الثانوية العامة قبل منتصف أغسطس إعلان النتيجة لعام 2021 بالاسم ورقم الجلوس، كما أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية إلكترونيا مستمرة، دون تدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح.

إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل منتصف أغسطس

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيتم تحميل جميع نتائج الطلاب عليه، عقب الانتهاء من رصد وتقدير الدرجات واعتمادها، وسيحصل الطلاب على نتائجهم كاملة بالدرجات والنسب المئوية، لافتة إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، نجحت في ضبط جميع حالات الغش التي وقعت داخل لجان الامتحانات، وسيتم توقيع عقوبات رادعة على جميع الطلاب الغشاشين.