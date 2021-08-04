إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. منح دراسية مهمة لا تشترط الدرجات المرتفعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة2021، التي يترقب الطلاب ظهورها منذ أن أنهوا أداء الامتحانات قبل يومين، فتصبح علامات الخوف والترقب هي المتصدرة على المشهد، منتظرين ذلك اليوم الذي ستعلن فيه وزارة التربية والتعليم موعد ظهورها، بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهورها قبل يوم 15 أغسطس من الشهر الجاري، وبدأ الطلاب في البحث عن منح دراسية لا تشترط الدرجات المرتفعة.

وبدأت وزارة التربية والتعليم، في منتصف شهر يوليو الماضي، تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، بطريقة إلكترونية عن طريق لجان مركزية.

وبالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، إليك منح دراسية لا تشترط الدرجات المرتفعة، خلال السطور التالية.

كانت قبل أيام استعدت عدد من الجامعات الخاصة، لإعلان العديد من المنح الدراسية للطلاب للالتحاق بكلياتها، خلال العام الدراسي الجديد 2022، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والاشتراطات الواجب توافرها لحصول الطالب على المنحة الدراسية وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

منح دراسية لطلاب الثانوية العامة 2021

هناك عدة اشتراطات للتقدم للمنح الدراسية المجانية بالجامعات الخاصة 2021-2022، نستعرضها خلال النقاط التالية:

- ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الطالب عن الحد الأدنى لتنسيق الكلية.

- يتقدم الطالب بطلب المنحة من جامعة واحدة.

- يتقدم الطالب بالأوراق التي تثبت صحة الاشتراطات التي أقرتها وزارة التعليم العالي.

- التقدم للمنحة يكون للجامعة مباشرة.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 2021.

- ألا يكون الطالب متقدما بأوراقه للالتحاق بالجامعات الخاصة.

- تشترط المنح الدراسية التي تكون أولويتها لأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب المتفوقين ذو الظروف الصعبة والأيتام.

منح دراسية لطلاب الثانوية العامة 2021

حددت الجامعة الأمريكية، شروط المنحة المخصصة لقبول الطلاب للدراسة بها ببرامج الساعات المعتمدة، التى تكون الدراسة بها باللغة الإنجليزية، حيث يدرس الطلاب تخصصات حديثة وغير تقليدية.