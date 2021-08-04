لا داعي للإحباط.. 5 خطوات سهلة تساعدك على مواصلة الدايت بنجاح

القاهرة - سمر حسين - صحة

غالبا ما نشعر بالإحباط واليأس عند الاستمرار في عمل دايت لفترات طويلة، ونبدأ تدريجيا في منع الحمية الغذائية تماما، والعودة إلى تناول الطعام بشكل طبيعي، ما يولد شعورا سلبيا، خاصة مع زيادة الوزن مرة أخرى، لذا يقدم كابتن محمد قاعود، مدرب اللياقة البدنية وخبير التغذية، عددا من النصائح تساعد على تنفيذ الدايت بنجاح والاستمرار فيه دون فشل.

نصائح للاستمرار في الدايت

- تحكم في البيئة التي تعيش فيها ولا تعتمد على قوة إرادتك.

- يجب إخلاء مطبخك وثلاجتك من الطعام الضار الذي يسبب السمنة، وفي تلك الحالة مهما أصابك الجوع لن تمتد يداك لهذا الطعام، لأنك لن تجده، لكن إذ اعتمدت على قوة أرادتك، سوف تخونك عاجلاً أو آجلاً.

- احرص أيضا على التسوق وتوفير الطعام الصحي باستمرار، حتى لا يأتي أوقات لا تجد هذا الطعام، فتتجه للخيارات السريعة، مثل المطاعم، وربما تحضر بعض الوجبات للأسبوع كله.

- نسق نظامك الغذائي بحيث يحتوي على أنواع الطعام التي تأكلها وكمياتها ومواعيدها، فطالما تعرف ماذا ستأكل يوميا، لن يكون هناك حيرة وقلق وسوء اختيار للطعام عندما يصيبك الجوع، ولن تأكل سناكس كلما تجوع لأنك تعلم ميعاد الوجبة المقبلة، وكمية طعامك على مدار اليوم.

- اكتب خطة واضحة للوصول لنسبة دهون 10% أو 20%، لذا يجب عليك معرفة كمية الدهون المفروض خسارتها ومعدل حرق الدهون الأسبوعي المطلوب، ومراجعة نتائجك أسبوعيا بالميزان والصور.

ويؤكد قاعود، أن الالتزام بتلك النصائح، يساعدك على تحفيز الشخص على العمل وبذل الجهد، لأنه سيرى نفسه على الطريق السليم، ويرى جسمه يتحسن أسبوعا وراء أسبوع، أما من لا يكتب خطة، يسير بعشوائية ولا يعرف أين هو، وأين يذهب، وتصيبه الحيرة والإحباط وقلة الإنتاج، ثم يتجه للرجيم القاسي بسبب هذا الإحباط.