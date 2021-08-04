كيف تتظلم على نتيجة الثانوية العامة عقب ظهورها؟.. 3 خطوات تضمن لك إعادة التصحيح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينتظر طلاب الثانوية العامة في كل مصر نتيجة الثانوية العامة 2021، عقب تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بأنها ستظهر قبل يوم 15 أغسطس الجاري، وسيعلن عنها في مؤتمر صحفي قبل هذا التاريخ، في حين يترقب الجميع ظهور نتيجة مرضية، فإن بعض الطلاب يشعرون أن تعبهم ذهب سدى، بحصولهم على نتيجة غير مرضية، فيلجأون في تلك الحالة إلى عمل تظلمات، وفيما يلي طريقة عمل التظلم على نتيجة الثانوية العامة بعد ظهورها، و3 خطوات تضمن إعادة التحصيح.

كيفية التقديم على التظلم على نتيجة الثانوية العامة

لم يتم تحديد موعد تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد، إنما يبدأ بمجرد ظهور النتيجة، وغالبا ما يستمر 15 يوما من يوم إعلانه، ويدفع الطالب رسوم 100 جنيه تسدد عن كل مادة يرغب الطالب فى التظلم عليها.

ويسدد الطالب المبلغ فى أحد البنوك الوطنية، وتخصص وزارة التربية والتعليم عشرات المقرات لتلقي التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، وعادة ما تعلن النتيجة خلال 3 أيام حسب أولوية الاطلاع على الامتحان.

تفاصيل التظلم على الدرجات

في حالة قبول التظلم، الكنترول يخاطب مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب، ويسترد الـ100 جنيه عن كل مادة في حال ثبوت أحقيته فى درجات زيادة.

وخلال التظلم يطلع الطالب على صورة من كراسة الإجابة وليس الأصل، ويكتب ملاحظاته على كراسة الإجابة فى نموذج معد لذلك، ولا يحق للطالب طلب تصحيح كراسة الإجابة من البداية، وإنما يتأكد فقط من عدم وجود أخطاء في جمع الدرجات، أو أسئلة غير مقدرة، بالإضافة إلى التأكد من أن تجميع الدرجة الكلية للمادة صحيح، خلال الاطلاع على كراسة الإجابة، يمنع الطالب من أخذ المحمول أو مدرس المادة.

يمنح التظلم على النتيجة لجميع الطلاب حتى الطالب الراسب أو الدور الثاني.

الطعن على نتيجة التظلم في حالة رفضه

عادة ما يقدم الطالب على تظلم عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عبر رابط إلكتروني تتيحه للطلبة بعد ظهور النتيجة، إلا أن هناك بعض التظلمات التي ترفضها الوزارة، وفي تلك الحالة يمكن للطالب أن يلجأ إلى القضاء الإداري، الذي يتدخل خلال 60 يوما من رفض التظلم، ويمكن أن يوجه بإعادة تصحيح الورقة مرة أخرى.

وتندب المحكمة 3 موجهين تابعين لمديرية التربية والتعليم غير المديرية التابع لها الطالب، لمراجعة المادة لإعادة تصحيح كراسة الإجابة، على أن تكون الدعوى بشق مستعجل.

كما تحدد المحكمة رسوم «أمانة خبير» ويدفعها الطالب بالخزانة، وينحصر دور القضاء الإداري في التأكد من أن كراسة الإجابة تخص الطالب، ولم يحدث أي خلط مع كراسات أخرى، والتحقق من أن الإجابات قد تم تصحيحها بشكل صحيح، ومنحت الدرجة التي تستحقها، وأنه أدرك تجميع الدرجات بشكل صحيح، ورصدها على غلاف كراسة الإجابة.

لكن تعتبر المحكمة عملية التصحيح وتقدير الدرجة المستحقة، هي من الأمور الفنية التي تستقل بها جهة الإدارة، ويتم تقييمها طبقًا لضوابط ومعايير العلمية والفنية فهي من صميم اختصاصها.