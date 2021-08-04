فنانة من زمن الكبار.. محطات في حياة فتحية طنطاوي قبل وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واحدة من أبرز ممثلات جيل الثمانينات والتسعينات، تميز مشوارها بالعطاء والأعمال الفنية المتنوعة، التي حازت على إعجاب الجماهير من مختلف الأجيال، لتترك الفنانة فتحية طنطاوي، أثرا طيبا في قلوبهم، انعكس في حالة الحزن الكبير على رحيلها عن عالمنا، أمس الثلاثاء، إثر تعرضها لجلطة في القلب.

محطات في حياة فتحية طنطاوى

بدأت الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي، رحلتها مع عالم الفن خلال فترة الستينات، عندما اتجهت للعمل في التليفزيون، لتنطلق رحلتها في عالم الفن، من خشبتي المسرح القومي والطليعة، لتستمر سلسلة الإبداع من خلال مشاركة لافتة في الأفلام والأعمال الدرامية، لتصل حصيلة أعمالها على الشاشتين الفضية والذهبية، إلى ما يقرب من 140 عملا.

ومن ضمن أعمال فتحية طنطاوي، فيلم «ديل السمكة» عام 2003، وفيلم «دم الغزال» عام 2005، ومسلسلات «البخيل أنا»، و«سلسال الدم»، و«عباس الأبيض في اليوم الأسود»، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة.

وفاة الفنانة فتحية طنطاوى

وأعلن محمد سعد ابن الفنانة فتحية طنطاوى، وفاتها خلال منشور عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»، كتب فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أكرم بسببها.. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله»، متابعا: «اللهم تغمد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك، وثبتها عند السؤال واجعل مأواها الجنة».

تفاصيل اللحظات في حياة فتحية طنطاوى

تحدث الملحن علي سعد، زوج الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي، لـ«الوطن» عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة إثر ارتفاع مفاجئ في حرارة الجسم.

ونقلت فتحية طنطاوي، إلى المستشفى ودخلت العناية المركزة، واتضح تعرضها لجلطة في القلب، وبعد تدخل الأطباء عاد عمل القلب من جديد، لكنه توقف مرة ثانية حتى فارقت الحياة بعدها.