موضة النجمات.. 11 فنانة يظهرن بـ"بورنس الحمام" آخرهن سمية الخشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرًا، والتي ظهرت فيها مرتدية "بورنس" من إحدى الماركات العالمية.

سمية الخشاب ليست الفنانة الأولى التي ترتدي "بورنس حمام"، إنما هناك العديد من النجمات اللاتي ارتدينه، ومنهن الفنانة نسرين طافش، ورانيا يوسف، وأليسا، ودرة، وميريام فارس، ولقاء الخميسي، ومايا دياب.

أيضا طلت الفنانة شيرين رضا ببورنس باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها نظارة باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

كما ظهرت غادة عبد الرازق بذات الإطلالة، وكذلك نيكول سابا مع مكياج ناعم وتصفيفة شعر مرفوع لأعلى.

في الألبوم المرفق بالأعلى، صور النجمات ببورنس النجمات، وآخرهن الفنانة سمية الخشاب التي أثارت الجدل بردها على متابعة لها عبر "إنستجرام" بأن سعره يبلغ ثمن سيارة مرسيدس، غير إن ثمنه على موقع دار الأزياء الشهيرة versace، بـ595 دولارا بما يعادل نحو 9360 جنيها مصريا. في رأيك من صاحبة الإطلالة الأجمل؟