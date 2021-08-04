سمية الخشاب ترتدي بورنس حمام "بتمن عربية مرسيدس".. فما سعره الحقيقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال:

طلت الفنانة سمية الخشاب بإطلالة أثارت بها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

سمية ارتدت في أحدث جلسة تصوير لها، "بورنس" من إحدى الماركات العالمية "Versace"، وجاء باللون الأحمر، وزُين بحزام بمنطقة الخصر بمزيج من اللونين الأسود والذهبي، وبنفس التطريز عند اليد، وعلقت قائلة: "أعظم رصيد للمرأة هو جمالها".

وجلسة التصوير هذه ليست الأولى لسمية، إذ أثارت الجدل أيضا بصور مشابهة لبورنس أبيض في يوليو الماضي، نشرتها عبر حسابها بـ"إنستجرام".

وانهالت التعليقات على صور جلسة التصوير الأخيرة، وهي مرتدية روب الاستحمام، ومن بين التعليقات: "هو طقم الفوط ده مش هيخلص بقى"، وهو ما ردت عليها سمية قائلة: "ده lounge robe وتمن عربية مرسيدس يا حبيبتي".

وأثار رد سمية الخشاب الجدل، وتصدرت الحديث على السوشيال ميديا، وتعرضت لانتقادات لما اعتبره البعض أن سعر البورنس باهظا للغاية.

ولكن جاء سعر البورنس الذي ارتدته سمية على موقع دار الأزياء الشهيرة versace، بـ595 دولارًا بما يعادل نحو 9360 جنيهًا مصريًا.