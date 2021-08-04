يعزز الرؤية والمناعة.. أطعمة تناولها للحصول على فيتامين E بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

فيتامين أ ضروري للصحة الجيدة، كما تعلم، فإن الحصول على ما يكفي من هذه المغذيات يعزز الرؤية الصحية (ومن هنا تأتي كل الضجة حول تناول الجزر لتقوية النظر)، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الجهاز المناعي والجهاز التناسلي.

وسنعرض لكم بعض الأطعمة المفيدة التي يمكنك من خلالها الحصول على فيتامين E، وفقا لما ورد في موقع "eatthis".

1- الكبدة البقري:

الكبدة البقري مصدر قوة فيتامين أ، ويقدم كبد الضأن أيضًا مستويات غير متوقعة من فيتامين أ.

2- زيت كبد سمك:

كمكمل غذائي، يقدم زيت كبد سمك العديد من الفوائد، إنه محمل بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب وفيتامين د الذي يعزز المناعة، كما أنه مصدر رائع لفيتامين أ بمعدل 4080 ميكروجرامًا لكل ملعقة طعام.

3- بطاطا مشوية:

البطاطا المشوية هي طبق جانبي بسيط ولكنه لذيذ لأي وجبة تقريبًا، ومع وجود 1100 ميكروجرام من فيتامين أ لكل كوب، فإنها تتفوق بالتأكيد على الجزر النيء، فقط تأكد من تناول القشرة للحصول على القدر الكامل منه.

4- الجزر:

هناك طرق عديدة يمكنك من خلالها تناوله، ستحصل على الكثير من فيتامين أ، حيث يحتوي كل كوب على 706 ميكروغرام.

5- القرع:

يعطي بيتا كاروتين، فهو الشكل النباتي لفيتامين أ، العديد من الخضار لونها الأصفر المحمر المميز، ستحصل أيضاً على 1140 ميكروجرامًا من فيتامين أ.