إطلالات موحّدة باللون الأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:34 مساءً - من المعروف أن الأسود لون أساسي وكلاسيكي، إلا أنه يزيد من أناقة إطلالة السيدة، كما أن هذا التدرّج لا يغيب عن ساحة الموضة أبداً، وهو يرمز إلى القوة، الغموض، السلطة، والثقة بالنفس.

بوس Boss





خزانة المرأة لا يجب أن تخلو من التصاميم السوداء؛ إذ يتماشى هذا اللون مع كل التدرّجات تقريباً، ومن جهة أخرى تلجأ بعض السيدات إلى الإطلالة الموحّدة باللون الأسود؛ إذ إنها سهلة التنسيق وتتماشى مع جميع الأساليب والإطلالات النهارية والمسائية.

بروغر Brogger



مستوى آخر



يجب ألا تتردّد السيدة في نقل إطلالتها إلى مستوى آخر وكسر الملل فيها؛ لأنها موحّدة باللون الأسود من خلال اللجوء إلى إكسسوار ذي لون قوي مثل حقيبة أو حذاء، ومن الممكن أيضاً اختيار تصاميم ذات قصات أو تفاصيل لافتة مثل التطريزات أو الطبعات.

إذا أردتِ اللجوء إلى إطلالة موحّدة باللون الأسود في إطلالاتكِ الرسمية بعيداً عن الفستان الكلاسيكي، فما عليكِ سوى اعتماد بزّة لكن بطريقة غير اعتيادية، بليزر ذات أكمام قصيرة مرفقة بأكمام مطرّزة بالحبيبات البرّاقة، سترة رسمية تتّسم بالقصّة التي تتّخذ شكل كشاكش أو تنورة ذات شقّ عالٍ وبليزر مزيّنة بالريش الأبيض.

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بوموات Bmuette





للإطلالات الكاجوال الشيك، لِمَ لا ترتدين سروال جينز أسود مع قميص بنفس التدرّج، وزيّني إطلالتكِ بقلادة على شكل سلسال، ولإطلالة عملية وشبابية باللون الأسود، ارتدي سروالاً رياضياً و"هودي" مع حذاء بلون يضيء إطلالتكِ ويمنحها رونقاً، أو حتى سروالاً رياضياً مطرّزاً باللون الأسود مع توب قطني مطبّع برسم كرتوني وحقيبة باللون الأزرق.

16 ارلنغتون 16 Arlington





لا شك أن الأسود ليس لوناً صيفياً، بل هو مناسب لجميع المواسم والمناسبات، وهو من الألوان الكلاسيكية والمفضّلة لدى كل سيدة، حيث يمكن أن يجعلكِ ارتداء الأسود تبدين مثيرة وأنيقة، كما أنه سبب إطلالتكِ بأسلوب مملّ وغير مميّز، وهذا ما عليكِ تجنّبه من خلال إطلالة أنثوية رومانسية بلمسة بسيطة من الجرأة، كأن ترتدي فستاناً أسود عادياً وتنسّقيه مع حذاء مفتوح أسود وحقيبة سوداء مع مكياج خفيف وشعر على شكل كعكة على سبيل المثال؛ للحصول على إطلالة مثالية باللون الأسود الكامل.

أما الخيار الثاني؛ فيتمثّل باختيارك فستاناً أسود قصيراً رياضياً للغاية وغير رسمي مع صندل أسود وحقيبة كاجوال.

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أيمونز Aimons



لا بديل عن الأسود والأبيض



هذه هي التركيبة المفضّلة لدى جميع السيدات دون استثناء، وهي الأسود والأبيض، وبتنسيقهما معاً ستحصلين على إطلالة أنيقة وكاجوال، خاصة أن الأزياء السوداء تتميّز بأنها خيار ملائم لأغلب المناسبات، فهي موضة دائمة لا ترتبط بزمن معين على الإطلاق، كما تتميّز بقدرتها على إخفاء عيوب الجسم وتناسقها مع القطع الأخرى بمختلف ألوانها، حيث يمكن ارتداء جميع القطع السوداء لأكثر من مرة بطرق أنيقة متعدّدة، لذلك تعتمد الشابات في فصل الصيف على التنانير السوداء المتنوّعة، منها تنورة سوداء قصيرة وبلوزة قصيرة من المخمل، تنورة قصيرة صيفية مزيّنة بوشاح مع بلوزة سوداء قصيرة، بلوزة بيضاء مزيّنة بنقاط سوداء مع تنورة سوداء طويلة ومكشوفة أو تنورة قصيرة سوداء وبلوزة صيفية قصيرة.

الكسيس مابيل Alexix Mabille





وأخيراً لإطلالات الحفلات والمشاوير الصيفية البسيطة، ظهرت عدة تصاميم فساتين سوداء قصيرة، منها فستان أسود قصير بأكمام طويلة مزيّن بحزام عريض للخصر من الجلد، فستان أسود ضيّق قصير بأكمام طويلة مكشوفة، فستان بأكمام طويلة مزيّن بأزرار مع حذاء أسود، أو فستان ناعم مزيّن بأزرار.

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بودابست كولكشن Budapest Collection



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