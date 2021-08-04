تداول فيديو لـ هاجر أحمد قبل وبعد المكياج في حفل زفافها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت خبيرة التجميل، آية عبد الحميد، عبر صفحتها على «إنستجرام»، مقطع فيديو للفنانة الشابة هاجر أحمد، خلال استعداداتها الأخيرة لحفل زفافها، تحديدا أثناء المراحل التأسيسية من المكياج، وقبل وضع اللمسات النهائية.

وظهرت هاجر أحمد، في البداية، بوجه طبيعي خالي من المكياج تمامًا، قبل أن تبدأ خبيرة التجميل بوضع الأساس، ثم تحديد ملامحها بمستحضرات التجميل، معتمدة على الظهور بلوك بألوان النيود، مع الهايلايتر والكونتور.

واستحوذت الفنانة هاجر أحمد، خلال الأيام الماضية، على صدارة محرك البحث الشهير «جوجل»، عقب الاحتفال بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، بأحد الفنادق الكبرى في حي التجمع الخامس.

من هي هاجر أحمد؟

- ولدت في 28 فبراير 1994، أي تبلغ من العمر 27 عاما.

- درست علم النفس في بداية حياتها الجامعية.

- حبها الكبير للتمثيل دفعها لدراسة فنونه، في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- لم تنتظر التخرج حتى تمارس هوايتها، إذ قدمت العديد من المسرحيات خلال فترة دراستها.

- جاء أول أدوارها التليفزيونية مبكرا، إذ شاركت في مسلسل درامي وعمرها 20 عاما.