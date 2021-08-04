خطر يهدد المعدة.. 10 أطعمة ومشروبات تجنب تناولهم على الريق

القاهرة - سمر حسين - صحة

الأشخاص دائما مختلفون، في طباعهم وأسلوب حياتهم وروتين يومهم، الذي يبدأ عند الاستيقاظ من النوم، هناك من يصحو باحثا عن وجبة الإفطار، وهناك من يفضل تناول بعض المشروبات على الريق، دون معرفة خطورة ذلك على الصحة والمعدة.

وأعلنت الدكتورة آنا بيلوؤسوفا، خبيرة التغذية، عضو الجمعية الوطنية الروسية لخبراء التغذية، أنه هناك مشروبات وأطعمة لا ينصح نهائيا بتناولها على الريق، محذرة فى تصريحات نقلها موقع «روسيا اليوم»، من تلك العادة، قبل أن تضرب عدة أمثلة توضيحية.

مشروبات لا ينصح بتناولها على الريق

الكافيين

يؤدى الكافيين إلى كبح الشهية، خاصة القهوة، لذلك من الأفضل تناولها بعد وجبة الإفطار.

التوابل الحادة والصلصة

يعتبر تناول التوابل الحادة والصلصات في الصباح من الأشياء التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة.

المشروبات الغازية

تناول المشروبات الغازية المحلاة على معدة فارغة باستمرار على الريق، يسبب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة والقرحة.

عصائر الحمضيات

يسبب تناول العصائر المصنعة اضطرابات في الجهاز الهضمي، لذلك يفضل استبدالها بالعصائر الطبيعية الطازجة.

أطعمة لا يفضل تناولها على الريق

الموز

يحتوى الموز على العديد من العناصر الغذائية، لكن لاحتوائه على السكر، فإن تناوله على معدة فارغة يزيد من حدوث مشكلات في الأمعاء.

الزبادي المحلى

لا ينصح بتناول الزبادي المحلى على الريق، لأنه غني بالسكريات الصناعية الضارة، ويفضل استبداله بالزبادي غير المحلى، لأنه يساعد على الهضم والتخلص من اضطرابات المعدة.

الخضروات الخضراء النيئة

تناول الخضروات على معدة فارغة، قد يزيد من فرص الإصابة بالانتفاخات والغازات والتهيج وآلام البطن.

الطماطم

تعتبر الطماطم من الخضروات الغنية بالفيتامينات، لكن لا يفضل تناولها على الريق ومعدة فارغة، لأنها يمكن أن تسبب آلام البطن.

الفواكه الحمضية

ينصح بتجنب تناول الفواكه الحمضية على معدة فارغة، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، لأنها تتفاعل بشكل سلبي مع العصارة الهضمية، وتسبب تهيج وحرقة المعدة.

الكمثرى

تحتوى الكمثرى على ألياف يمكن أن تسبب ضررا بالأغشية المخاطية الحساسة بالمعدة عند تناولها على الريق.