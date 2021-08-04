أوقات شيطانها بيغلبها.. أسما شريف منير تظهر بـ«شورت أبيض» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أسبوعان مرا على حذف أسما شريف منير، صورة ظهرت خلالها بإطلالة جريئة، استفزت متابعي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الذين قابلوها بموجة من الانتقادات والهجوم، قبل أن تستجيب لطلباتهم بإزالتها، وتضطر إلى نشر اعتذار خاص لهم، مؤكدة أنها لا تفضل هذا النوع من الملابس، لكن «الشيطان أحيانا يغلبها»، خاصة بعد خسارتها للوزن الزائد.

وطوال تلك الفترة، حافظت ابنة الفنان شريف منير، على الظهور عبر «إنستجرام»، بإطلالات متنوعة نالت استحسان جمهورها، آخرها إطلالة كاجوال صيفية، ظهرت خلالها أسما، بشورت وتيشيرت، كلاهما من اللون الأبيض، مع الشعر القصير «كاريه»، والمكياج الهادئ البسيط، حيث بدت بمظهر غير متكلف، وتفاعل متابعيها معها لتحصد آلاف تسجيلات الإعجاب.

أسما شريف منير: شيطاني بيغلبني

كانت أسما شريف منير، قد حذفت صورة جريئة، لها خلال الفترة الأخيرة، بعد هجوم متابعيها عليها، ثم أعادت نشرها بعد قص الجزء الذي استفز الجمهور، مدونة سبب نشرها وإزالتها، قائلة: «مسحت الصورة اللي فاتت وقلت أنزل دي بس، عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر، وساعات بحس بالذات بعد ما خسيت أني عايزة ألبس لبس حلو، وبناتي كده، وأفرح أني بقى شكله حلو عليا، بس الصح صح مش هقاوح».

وتابعت: «أنا أصلا مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي، بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية، فاهقاوم الإحساس ده، وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر، وهحاول أنقي لبس يكون معتدل وحلو، عشان أشجع نفسي والبنات اللي بيتابعني أنهم يلبسوا لبس حلو، في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب أن الواحد يعترف بغلطه وطول الوقت يحاول أنه يبقى أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفتوا نظري بطريقة ذوق».