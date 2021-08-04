تعرف على فوائد الفلورايد لأسنان طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال الدكتور بوركهارد لورنس إن الفلورايد يتمتع بفوائد صحية جمّة لأسنان الأطفال؛ حيث إنه يحميها من التسوس من ناحية، كما أنه يعمل على تقوية مينا الأسنان ويحول دون فقدانها للمعادن من ناحية أخرى.

لذا يوصي طبيب الأطفال الألماني الوالدين بتنظيف أسنان الطفل بدءا من عمر عام وحتى ظهور أولى الأسنان المستديمة بواسطة معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بمعدل مرتين يوميا، مع مراعاة استعمال كمية تعادل حجم حبة الأرز.

وأضاف لورنس أنه بدءا من عمر عامين ينبغي زيادة كمية معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد بحيث تعادل حجم حبة البازلاء.