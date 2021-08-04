6 فواكه تساعدك على إنقاص الوزن.. منها الموز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الفاكهة هي وجبة خفيفة جاهزة من الطبيعة، ومليئة بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا.

كما أنها منخفضة بشكل عام في السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما قد يساعدك على إنقاص الوزن.

ويرتبط تناولها بانخفاض وزن الجسم وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض القلب، وسنعرض لكم فوائدها على النحو التالي وفقا لما ذكر موقع "healthline".

1- التفاح:

منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، إذ تحتوي الثمرة الكبيرة على 116 سعرًا حراريًا و5.4 جرامًا من الألياف، ما تدعم فقدان الوزن.

ونظرًا لأن الفواكه منخفضة السعرات الحرارية مثل التفاح تكون أكثر إشباعًا، فقد تأكل كميات أقل من الأطعمة الأخرى خلال اليوم.

2- الكريز:

من مصادر الطاقة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية. على سبيل المثال، يحتوي نصف كوب منه على 42 سعرًا حراريًا فقط ولكنه يوفر 12٪ من RDI لفيتامين C والمنجنيز، بالإضافة إلى 18٪ لفيتامين k.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد الكريز في تقليل مستويات الكوليسترول، وخفض ضغط الدم، وتقليل الالتهابات، ما قد يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

3- الكيوي:

فاكهة الكيوي هي ثمار صغيرة بنية اللون ذات لب أخضر أو أصفر فاتح وبذور سوداء صغيرة.

يعتبر عالي الكثافة من العناصر الغذائية ومصدرًا ممتازًا لفيتاميني C وE وحمض الفوليك والألياف، وله فوائد صحية كبيرة،

4- البطيخ:

منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يجعله صديقًا جدًا لفقدان الوزن.

كوب واحد فقط من البطيخ، يوفر 46-61 سعرًا حراريًا، على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية، فإنه غني بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مثل فيتامين C وبيتا كاروتين والليكوبين.

علاوة على ذلك، فإن تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء قد يساعدك على التخلص من الوزن الزائد.

5- البرتقال:

مثل جميع ثمار الحمضيات، فإن البرتقال منخفض في السعرات الحرارية بينما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والألياف.

فقد وجدت الدراسات أن تناول الفاكهة الكاملة بدلاً من شرب عصائر الفاكهة لا يؤدي فقط إلى تقليل الجوع وتناول السعرات الحرارية، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة الشعور بالامتلاء.

لذلك، إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فقد يكون من الأفضل تناول البرتقال بدلاً من شربه كعصير.

6- الموز:

عند محاولة إنقاص الوزن، يتجنب بعض الناس الموز نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.

في حين أنه غني بالسعرات الحرارية أكثر من العديد من الفواكه الأخرى، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية، حيث يوفر البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والألياف والعديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات A و B6 و C (1، وقد يساعد GI المنخفض إلى المتوسط في التحكم في مستويات الأنسولين وتنظيم الوزن خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت إحدى الدراسات أن تناوله يوميًا يقلل من نسبة السكر في الدم والكوليسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع به.

وتعتبر الأطعمة عالية الجودة والمغذيات ومنخفضة السعرات الحرارية مثل الموز ضرورية لأي خطة صحية لفقدان الوزن.