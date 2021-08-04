العناية بالشعر الجاف في الصيف بخطوات سهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:42 صباحاً - التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة، والعادات الخاطئة في العناية بالشعر هي عوامل تُؤدي إلى فقدان الشعر للبريق والنعومة والحيوية، مما تُؤدي إلى إتلاف الشعر وتقصفه وحتى تكسره. ولتفادي هذه المشكلات، يُقدم لك "الخليج 365.نت"، طرق العناية بالشعر الجاف في الصيف، مرفقة بنصائح تفيدك في الحفاظ على صحة شعرك.



العناية بالشعر الجاف في الصيف

خلطات من الزيوت الطبيعية ذات خصائص فعالة في ترطيب الشعر الجاف، يُمكنك استخدامها للحفاظ على حيويته ولمعانه.



خلطة زيت بذور العنب

تُفيد هذه الخلطة في ترطيب الشعر الجاف

يُعدُّ زيت بذور العنب من أفضل الزيوت المرطبة للشعر من دون إظهاره دهنياً لأنّه أخف بكثير من معظم الزيوت، وهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامين E.



مكوّنات:

ملعقتان إلى ثلاث ملاعق صغيرة من زيت بذور العنب.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُسخن زيت بذور العنب حتى يصبح دافئاً، تُدلّك فروة الرأس والشعر بلطفٍ بالزيت، ويُترك على الشعر مدة ساعة إلى ساعتين أو طوال اللّيل مع تغطيّة الشعر بقبعة الاستحمام. تُكرر الطريقة مرة كل أسبوع.

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خلطة زيت الخروع

يحتوي زيت الخروع على خصائص فعالة في تعزيز صحة قوة الشعر

يُساعد زيت الخروع على تنشيط وتحسن تدفق الدورة الدموية لفروة الرأس، وتعزيز صحة قوة الشعر.

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُمزج زيت الخروع مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند جيداً، ثم يُوضع مزيج الزيوت على فروة الرأس والشعر، ويُدلك برفق، يُترك مزيج الزيوت على الشعر لمدّة من ساعة إلى ساعتين، ثم يُغسل الشعر بالماء والشامبو المعتدل. تُكرر من مرة إلى مرتين أسبوعياً.



خلطة زيت الزيتون

يُساعد زيت الزيتون على علاج الشعر التالف والجاف

يحتوي زيت الزيتون على كميةٍ كبيرة من فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تُساعد على علاج الشعر التالف والجاف.

المكوّنات:

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والإستخدام:

يتم تدفئة كمية من زيت الزيتون كافية لطول الشعر في الميكروويف، يوضع الزيت الدافئ على الشعر وفروة الرأس مع القيام بمساجٍ لفروة الرأس لمدة 5-10 دقائق، ثم يُغطى الشعر بمنشفة دافئة ويترك ليلة كاملة أو 30 دقيقة على الأقل، بعد إنقضاء الفترة، يُغسل الشعر بالشامبو ثم البلسم المناسبين لنوع الشعر. يُكرر ذلك مرة واحدة بالأسبوع على الأقل لتغذية الشعر والحصول على النتائج المطلوبة.

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نصائح لحماية الشعر من الجفاف في الصيف

أهمية العناية بالشعر لحمايته من الجفاف

عدم إستخدام علاجات الشعر الكيميائية، فهي تسحب الرطوبة الطبيعية وتترسب في الشعر مُسببةً ضعفه.

يُنصح بغسل الشعر مرتين في الأسبوع على الأكثر، ويُفضل عدم إستعمال الشامبو أو الصابون بشكلٍ يومي. وإستخدام الماء البارد أو الفاتر، فذلك يساعد على حماية الطبقة الخارجية للشعر، ويخفف من خسارة الرطوبة.

المداومة على إستخدام البلسم على أطراف الشعر، وإبعاده عن فروة الرأس، مع التّدليك بلطف في كل مرة يتم فيها إستخدام الشامبو، ثم شطفه بالماء الفاتر أو البارد.

استعمال المستحضرات الخالية من الكبريتات التي توجد في الشامبو وتعمل على جفاف الشعر .

. إستخدام الفرشاة أو المشط المصنوع من الخشب والذي يتكوّن من أسنان واسعة، ويُفضل البدء بتمشيط أطراف الشّعر أولاً، ثم الإنتقال بالتّدريج بإتجاه الجذور. والأفضل عدم تسريح الشعر وهو مبلل.

تطبيق الزيوت الطبيعية للشعر مرتين في الأسبوع لإعطائه الصحة واللمعان.

الإبتعاد عن إستخدام الأدوات الخاصة بتصفيف الشعر، كمُجفف الشعر ومكواة الشعر؛ حيث إنّ الحرارة التي تصدُر منهما تُؤدي إلى تلف الشعر وجفافه. وإن كان هناك حاجة لإستخدامهما فمن الأفضل تخفيض الحرارة قبل الإستخدام، كما يُفضَّل وضع المنتجات المعدة خصيصاً لحماية الشّعر من الحرارة قبل إستخدام مجفف الشعر.

حماية الشعر من المياه المالحة، والكلور أثناء السباحة، وتبليل الشعر قبل الذهاب إلى السباحة وذلك لتقليل إمتصاصه لمادة الكلور، ويمكنك إرتداء البونيه المخصصة للسباحة.

تجنّب التعرض للشمس في وقت الذروة، وإعتماد قبعة أو وشاح لحماية شعرك.

إرتداء قبعة لتغطية الشعر وحمايته، لتجنّب تعرّض الشعر لأشعة الشمس ولحفظ الرطوبة داخله.

الإهتمام بنوعية الغذاء حتى يتم الحصول على شعر صحي وقوي.

الإكثار من شرب الماء، لإبقاء الجسم رطباً وبالتّالي منع الشّعر من الجفاف.

قص الأطراف المتقصفة لإتاحة الفرصة للشعر للنمو بشكلٍ أفضل.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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