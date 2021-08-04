الامارات | شواطئ دبي.. أنشطة وفعاليات لا تتوقف

شكرا لقرائتكم خبر عن شواطئ دبي.. أنشطة وفعاليات لا تتوقف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن شواطئ دبي العشرات من الفعاليات والأنشطة البحرية التي تستقطب جمهوراً كبيراً، ومن هذه الأنشطة التي باتت تحظى باهتمام وإقبال الجمهور، الزلاجة المائية الطائرة «فلاي بورد»، التي تجمع بين تجربة ركوب الأمواج والتزلج على الماء، وهي عبارة عن جهاز لوحي مائي قابل للطيران، يوضع في القدم، ومن خلال دفع الماء يحلق الرياضي في السماء، وذلك باستخدام تقنية نفخ أو ضخ الماء، ما يولّد ضغطاً رهيباً يسمح لجسمك بالتحليق في تجربة رائعة، ويصل ارتفاع الزلاجة في الهواء إلى 15 متراً، ويستطيع الرياضي الطيران في الهواء بالاعتماد على محرك نفاث يصل إلى 10 آلاف قدم (ثلاثة كيلومترات) لمدة 10 دقائق، كما أنه مزود بأنبوب موصل بالمضخة المدمجة بالدراجة المائية «جت سكي».

وانتشرت في مواقع مختلفة مراكز تدريب لهذه الرياضة، ويوجد مدربون محترفون لتدريب كل الجنسيات والأعمار، وتقتصر الدورة على 30 دقيقة فقط، وتتراجع إلى 10 دقائق للمحترفين، ويركز التدريب على طريقة التعامل مع الجهاز، والقدرة على تغيير قوة دفع المياه حسب مستوى مهارتك لضمان سلامتك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news