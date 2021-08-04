الامارات | «الإمارات للآداب» يطلق جلسة ساتيارث ناياك على «يوتيوب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للآداب» يطلق جلسة ساتيارث ناياك على «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب، اليوم، التسجيل الكامل لجلسة الكاتب والسيناريست ساتيارث ناياك بعنوان «سرديفي.. معبودة الشاشة الخالدة»، من مهرجان طيران الإمارات للآداب 2021. تتبع الجلسة سيرة رحلة أسطورة الشاشة سرديفي، منذ أن اشتهرت في طفولتها إلى أن تربعت على عرش نجومية السينما الهندية.

يذكر أن هذه الجلسة هي واحدة من سلسلة الجلسات التي أتاحتها مؤسسة الإمارات للآداب لعموم الجمهور على قناتها على «يوتيوب».

شهد مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته الـ13 مشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين أبرزهم: ملالا يوسفزاي، من ضمنهم: أمين معلوف وأليف شافاك وليمن سيساي وهدى حمد وعبدالعزيز بركة ساكن، وذلك في الفترة من 29 يناير إلى 13 فبراير الماضي.

وتوفر مؤسسة الإمارات للآداب، وهي مؤسسة غير ربحية، كل سبل الدعم والرعاية للأدب والثقافة، وتسعى لترسيخ مكانتهما في مجتمع دولة الإمارات والمنطقة من خلال البرامج والمبادرات الثقافية المختلفة.

تحتضن المؤسسة وترعى العديد من المبادرات الثقافية والمشاريع على المدى الطويل، وتهدف إلى الارتقاء لتطلعات الاستراتيجية الوطنية للقراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة. من أبرز المشاريع التي ترعاها المؤسسة جائزة أمناء مكتبات المدارس، مبادرة كاتب مكتوب، مشروع «من الداخل إلى الخارج»، برامج التعليم على مدار العام، بالإضافة إلى أندية الكتب ودورات الكتابة الإبداعية. ومن أبرز مبادرات المؤسسة في عام 2020 مؤتمر التحالف العالمي للمهرجانات الأدبية، وفي عام 2016 مؤتمر دبي الدولي للترجمة، وفي عام 2017 مؤتمر دبي الدولي للنشر.

• نخبة من مشاهير الأدب والثقافة شاركوا في المهرجان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news