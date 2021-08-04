الامارات | «جانغل كروز» يتصدر إيرادت السينما الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن «جانغل كروز» يتصدر إيرادت السينما الأميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فيلم المغامرات الجديد «جانغل كروز» من إنتاج شركة ديزني، إيرادات شباك التذاكر الأميركية في الأيام الأولى لعرضه، حاصداً 34.2 مليون دولار، على ما ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة. تتركز أحداث الفيلم في خمسينات القرن العشرين داخل مدينة ملاهٍ، وهو من بطولة إميلي بلانت ودواين جونسون إلى جانب الممثل البريطاني جاك وايتهول.

وأعقبه في المركز الثاني فيلم «ذي غرين نايت» الخيالي الذي تدور أحداثه في القرون الوسطى، إذ حصد 6.78 ملايين دولار.

وحل ثالثاً فيلم «أولد»، متصدر ترتيب الأسبوع الماضي، مع 6.76 ملايين دولار. ويدور الفيلم من إنتاج «يونيفرسال» حول عائلة تُحاصَر على الشاطئ، حيث يبدأ أفرادها في التقدم في السن بسرعة، وهو من بطولة غايل غارسيا برنال وفيكي كريبس.

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