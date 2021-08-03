من هي شبيهة محمد هنيدي في شخصية «عفت الشربيني»؟.. «عملته بلوك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منشور ساخر شارك به الفنان محمد هنيدي، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الشبه الذي جمعه بسيدة أجنبية تشبه ملامحه في شخصية «عفت الشربيني» التي جسدها في فيلم «جاءنا البيان التالي».

ونشر «هنيدي» الصورتين بجوار بعضهما معلقًا عليهما: «بعيدًا عن الشبه بس ليه أدخل بروفايلها عشان أعرف مين دي ألاقيها مدياني بلوك، يالا ماهي الكيميا كدشه غدارة»، المنشور الذي تفاعل معه جمهور الفنان الكوميدي بطريقة ساخرة.

وكانت من ضمن التعليقات المرفقة على منشور الفنان محمد هنيدي «أحقاد نسائية يا أختي، أكيد حياتها اتدمرت بسبب بوستات تشبيهها بعفت الشربيني فعملت بلوك، لأ بس أنت عملتها الأول طول عمرك فشونيستا ياهنيدي، منفسنة منك يا نجم، يخلق من الشبه 40 هنيدي، هو في إيه، بتقلديني وقولني ماشي كمان بتعمليلي بلوك طب تعالي بقي».

في التقرير التالي يرصد «هن» معلومات عن السيدة الأجنبية شبيهة الفنان محمد هنيدي، التي أثارت الكثير من السخرية بسبب المنشور المتداول.

معلومات عن شبيهة محمد هنيدي

- تدعى تايلور ستينجولد.

- من مشاهير التيك توك وإنفلونسر.

- ترتبط بعلاقة عاطفية مع «ماثيو جيروين».

- تميزت بنشر صورها الفاضحة عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- يتابعها على تطبيق «إنستجرام» أكثر من 114 ألف متابع.

- دونت جملة في «البايو» على تطبيق «إنستجرام»: «اللطف يجعل بشرتك متوهجة».

- أعلنت عن حملها عبر تطبيق «إنستجرام» ودونت جملة أيضًا في «البايو»: «قريبًا ستكون ماما».

آخر أعمال الفنان محمد هنيدي

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي هو فيلم «الإنس والنمس» من بطولة منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، محمود حافظ، وشريف دسوقي وغيرهم، والفيلم من سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة، موسيقى وألحان هشام نزيه، مدير التصوير أيمن أبو المكارم، مونتاج داليا الناصر، تصميم ملابس إيناس عبد الله، وإنتاج هشام عبد الخالق.