الامارات | مصر..نجم «تيك توك» مراهق يوثق انتحاره

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..نجم «تيك توك» مراهق يوثق انتحاره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة مؤسفة أثارت موجة واسعة من الجدل وردود الفعل، قام نجم «تيك توك» شاب في مصر، بقتل نفسه وتوثيق لحظات حياته الأخيرة. الحادثة التي هزت منطقة «منشأة ناصر»، وتردد صداها في البلاد، أعادت الجدل المحتدم حول التأثيرات السلبية القاتلة لمنصات التواصل، وتأثيرها على الجيل الشاب.

وعثر على الشاب محمد رضا (15 عاما) الذي اعتاد تقديم محتوى طريف يوثق الحياة اليومية لمتابعيه، منتحرا بشنق نفسه في غرفة نومه، بعد أن قام بتسجيل واقعة انتحاره وإرساله إلى أحد أصدقائه.

وكشفت التحريات ان محمد رضا محمد البنداري، كان مع أصدقائه يوم الواقعة، وطلب من أحدهم مغادرة المكان، وسيرسل له رسالة عبر تطبيق واتساب.

وأوضحت التحقيقات أن صديقة غادر المكان بالفعل، وبعد ساعة من الزمن، استقبل منه فيديو وهو يجهز نفسه للانتحار، بواسطة حبل معلق في سقف حجرة نومه. ذهب صديقة مسرعا إلى منزله، وأخذ يطرق على الباب، لكن دون جدوى، فذهب إلى عم صديقه، وقال له إن محمد سينتحر، فذهبا سويا إلى الشقة، وكسرا الباب بمعاونة الجيران، ليشاهدوا محمد جثة هامدة في غرفة نومه.

وأفادت التحقيقات التي نشرتها صحيفة «الوطن» أن الاسرة المفجوعة لم تقم باتهام أحد، وأضافوا أنهم تفاجأوا بانتحاره، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات. وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه؟.

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