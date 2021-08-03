"لو ماكلتش هتخس".. 7 خرافات شائعة حول فقدان الوزن يجب عليك تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما تكون عازمًا بما يكفي على إنقاص وزنك وتبدأ في البحث عن طرق أو خطوات أو حميات غذائية لنفس الشيء، فقد تصادف العديد من الخرافات، لذلك، من الضروري أن تقوم دائمًا بفرز الحقائق من الشائعات قبل تصديق أي منها.

إليك بعض الخرافات الشائعة التي جمعناها لك في هذا التقرير حتى تتجنب الوقوع فيها عند بدء خطتك لفقدان الوزن، وفقا لموقع timesofindia.

"لو ماكلتش هتخس".. تخطي الوجبات يساعد في إنقاص الوزن

لم يكن عدم تناول الطعام أبدًا هو الحل الذي يمكن أن يساعدك في إنقاص الوزن، وبالتالي فإن تخطي وجبات الطعام لا ينجح أبدًا، لإنقاص الوزن، يجب تقليل كمية السعرات الحرارية التي تستهلكها وزيادة السعرات الحرارية التي حرقتها من خلال التمرين.

قد يؤدي تخطي الوجبات إلى فقدان العناصر الغذائية الأساسية وعادة ما يؤدي فقط إلى زيادة الوزن حيث من المرجح أن تتناول وجبة خفيفة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

يمكنك استهداف مناطق محددة لفقدان الوزن

ربما تكون حريصًا جدًا على إنقاص الدهون الزائدة من البطن أو الفخذين ولكن الحقيقة تُقال، لا يعود الأمر إليك بشأن الأجزاء الدهنية التي ستتخلص منها أولاً، ومع ذلك، يمكنك إقران فقدان الوزن ببعض التمارين المعينة لتنسيق منطقة معينة.

الاستغناء عن السكر أمر ضروري

هناك شائعة مفادها أن "بعض أنواع السكر أسوأ من غيرها، وبالتالي من الضروري التخلص من جميع أنواع السكر، ولكن في الواقع، كلاهما خرافات بالفعل، توفر جميع أنواع السكر حوالي 4 سعرات حرارية لكل جرام، وبالتالي فإن كمية السكر في أي طعام هي ما يهم.

لست مضطرًا إلى التخلص من السكر من نظامك الغذائي، وبدلاً من ذلك، يجب أن تتذكر دائمًا أن الاعتدال هو كل شيء وسيكون من الجيد تجنب المنتجات التي تحتوي على سكر مضاف.

كل السعرات الحرارية متساوية

صحيح أن جميع السعرات الحرارية، أي قياسات الطاقة، لها نفس محتوى الطاقة، لكن هذا لا يعني أن جميع مصادر السعرات الحرارية لها نفس التأثيرات على وزنك.

على سبيل المثال، من المرجح أن تكون السعرات الحرارية من الأطعمة الكاملة مشبعة أكثر من السعرات الحرارية من الأطعمة المكررة، وذلك لأن الأطعمة المختلفة تمر بمسارات استقلابية مختلفة ولها تأثيرات مختلفة على الجوع والهرمونات التي تتحكم في وزن الجسم.

المكملات تساعد

يمكنك العثور على العديد من الادعاءات التي تقول إن مكملات إنقاص الوزن ستساعدك في إنقاص الوزن ولكن وفقًا للدراسات، فقد وجد أنها نادرًا ما تكون فعالة جدًا.

يعمل المكمل مع بعض الأشخاص بسبب تأثير الدواء الوهمي، عادةً ما يكون لبعض المكملات تأثيرات متواضعة، ولكن أفضلها فقط هي التي يمكن أن تساعدك على التخلص من قدر ضئيل من الوزن، على الأكثر في عدة أشهر.

الكربوهيدرات والدهون تجعلك سميناً

من المهم معالجة الكربوهيدرات والدهون بالمعنى الصحيح إذا قمت بربطها بفقدان الوزن.

تعمل الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ولكن منخفضة الكربوهيدرات بشكل ممتاز على إنقاص الوزن.

من أجل إنقاص وزنك، يجب أن تحافظ على تناول الكربوهيدرات منخفضًا ونسبة البروتين عالية، في الواقع، في حالة الدهون أيضًا، طالما أن تناول السعرات الحرارية في نطاق صحي، فإن الدهون لن تجعلك سمينًا، لأن جسمك يحتاج إلى دهون صحية ليعمل بشكل صحيح.

حمية فقدان الوزن فعالة

تشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي نادرًا ما يعمل على المدى الطويل، ومن المرجح أن يكتسب الوزن الزائد في المستقبل ما يقرب من 85٪ ممن يتكيفون مع الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن.

يوصى دائمًا بتغيير نمط حياتك ثم الانتقال من نظام غذائي إلى نظام غذائي آخر مع رؤية فقدان الوزن، والأهم من ذلك، لإنقاص الوزن، من الضروري زيادة مستويات نشاطك، وتأكل بشكل صحي وتنام بشكل أفضل وسترى النتائج تلقائيًا.