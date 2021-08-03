«شخص فريد من نوعه».. هكذا وصفت ابنة بيل جيتس حبيبها المصري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«جينفر» ابنة بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، الاسم الذي تصدر خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن والدها الملياردير الأمريكي، دعم خطيبها الفارس المصري نايل نصار، في زواجهما، بعد قصة حب كبيرة بينهما، بدأت في عام 2017، ومن وقتها تشارك الحبيبان عبر حساباتهما على «السوشيال ميديا» بصور جمعتهما وكلمات رومانسية لهما.

وكتب الملياردير الأمريكي بيل جيتس عبر حسابه الرسمي: «أشجع العديد من الرياضيين في أولمبياد طوكيو خلال الوقت الحالي، لكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج ابنتي نايل نصار، حظ سعيد نايل»، إذ يشارك نايل نصار، في منافسات الفروسية ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ومنذ أن أعلن الثنائي حبهما، وكثيرًا ما عبرت «جينفر» عن حبها له وتعدد أوصفها في الحديث عنه، ويرصد «هن» في التقرير التالي كيف تحدثت ابنة الملياردير الأمريكي، بالحب عن خطيبها المصري.

كيف تحدثت ابنة بيل جيتس عن حبيبها المصري؟

- لقد اجتحتني تماما في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وفاجأتني في أكثر المواقع أهمية التي شهدت على عواطفنا المشتركة العديدة، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والكبر والضحك والمحبة معا، نعم مليون مرة، وكانت هذه الجملة حين تقدم «نايل» لخطبتها.

-نعم إنني أبكي مجددا، إنها حياة جميلة ومثالية، أنت كل شيء بالنسبة لي، وذلك بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حين أعادت الحديث عن قصة حبهما.

«نايل يذكرني دائما بأمر مهم للغاية هو أن أؤمن بنفسي، كما أنه يحرص على دعمي والتواجد بجانبي دائما باستمرار».. بتلك الكلمات تغزلت «جينفر» ابنة الملياردير الأمريكي، في حبيبها المصرى، خلال حوار لمجلة «سايد لاينز ماجازين».

في وصف آخر، كتبت «جينفر» عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»: «نائل نصار، أنت شخص فريد من نوعه».