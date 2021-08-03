للحصول على أقصى قدر من الفوائد.. ما الطريقة الصحيحة لتناول الفاكهة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تناول الفاكهة عادة صحية، لكن "كيف نأكل ومتى نأكلها" كان دائمًا موضع نقاش، في مقطع الفيديو الأخير الخاص بها على Instagram ، شاركت أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار 3 قواعد يجب اتباعها أثناء تناول الفاكهة.

في مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، تقول: "نشعر بالبرودة والصحة عندما نأكل طبقًا أو وعاءًا مليئًا بالفواكه، لكن هذه ليست الطريقة الأفضل".

للحصول على أقصى قدر من الفوائد، تشير روجوتا إلى 3 قواعد يجب اتباعها أثناء تناول الفاكهة، نستعرضها وفقا لما ذكره موقع indiatimes.

تناول الفاكهة بمفردها.. لا تخلطها

بينما تبدو فكرة سلطة الفاكهة مغذية ومغرية، توصي روجوتا بتجنب هذه العادة، وفقًا لها، يجب استهلاك كل فاكهة بمفردها لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.

لا ينبغي أبدًا تناول الفاكهة مع أي شيء أو بعده مباشرة، يُعتقد أنه إذا لم يتم تناولها بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تتخمر أو تتعفن، مما يتسبب في تكوين النفايات الحمضية.

قد تؤدي هذه النفايات الحمضية إلى انتفاخ البطن أو الإسهال أو حرقة المعدة.

الوجبة الأولى أو منتصف الوجبة أو بعد التمرين

من الأفضل تناول الفاكهة على معدة فارغة، يُقترح تناول الفاكهة في الصباح، حيث يُعتقد أن فوائدها تنضب إذا تم تناولها في وقت لاحق من اليوم.

تقترح "روجوتا" تناولها إما كوجبة أولى أو في منتصف الوجبة أو بعد التمرين لأنها مصدر فوري للطاقة.

امضغها ولا تعصرها

تقترح خبيرة التغذية الشهيرة مضغ الفاكهة جيدًا وتجنب عصائر الفاكهة، يُنصح بتجنب عصائر الفاكهة، لأن لب الفاكهة وجلدها غنيان بالألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة.

وعندما تأكل فاكهة، ترتبط الألياف الغذائية بالسكر الطبيعي في الفاكهة، وهذا الإجراء الملزم يجعل الجسم يستغرق وقتًا طويلاً لامتصاص السكر، نتيجة لذلك، يتراكم سكر الفاكهة ببطء في الدم ويتيح لجسمك استخدام السكر بشكل أكبر كمصدر مباشر للطاقة، كما أن الجلد واللب غنيان بالفيتامينات والمواد المغذية الأخرى.

تناولها في موسمها بيديك

أخيرًا، تقترح روجوتا تناول الفاكهة الموسمية لأنها غنية بالمواد المغذية بشكل طبيعي لمكافحة الأمراض الموسمية.

يُعتقد أن النهايات العصبية لأطراف الأصابع تعزز الهضم، وبالتالي فإن تناول الطعام باليدين يساعد في جلب عصارة الجهاز الهضمي إلى المعدة ويجعلك تكتسب أقصى فائدة من الفاكهة.

تجنب تناولها مثل الحلويات

أيضًا، وفقًا للخبراء، لا ينبغي تناول الفاكهة كحلوى، لأنها تبدأ في التخمر في المعدة قبل امتصاصها وقد تسبب عدم الراحة.