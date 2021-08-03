هل تساعد البامية على خفض نسبة السكر بالدم؟.. لن تتوقع الفوائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بصرف النظر عن المذاق الرائع للبامية، فهي مليئة بالعناصر الغذائية والمعادن الضرورية للجسم، فتشتهر بأنها "طعام خارق" وأنه نعمة لمن يعانون من مرض السكري أو السرطان، فتحتوي على البوتاسيوم وفيتاميني "ب" و"ج" وحمض الفوليك والكالسيوم. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الألياف.

- لهذا السبب البامية مفيدة لمرضى السكر

وجد أن البامية مفيدة جدا للمراحل المبكرة من مرض السكري، ووجد البحث أن الأشخاص الذين تناولوا ماء البامية أبلغوا عن انخفاض مستويات السكر في الدم وأن بذور البامية المحمصة قد استخدمت لسنوات كدواء في تركيا لعلاج مرض السكري، وفق موقع timesofindia.

- نسبة عالية من الألياف

البامية من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تلعب دورًا مهمًا في علاج مرض السكري، سميت على أنها عنصر غذائي مضاد لمرض السكري بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء معدل امتصاصه من الجهاز الهضمي.

كما أنها تعزز التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم ويحسن حساسية الأنسولين، لا يساعد هذا المحتوى الغذائي في الإصابة بمرض السكري فحسب، بل يوفر أيضًا فوائد صحية أخرى مثل عسر الهضم، وتقليل الرغبة الشديدة، وإبقاء الناس ممتلئين لفترة أطول.

- مليئة بمضادات الأكسدة

البامية غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي تقلل من مستوى الإجهاد في الجسم، لا تتعلق إدارة مرض السكري بما نستهلكه فحسب، بل تتعلق أيضًا بالتغييرات في أنماط حياتنا التي يمكن أن تساعد في إدارة مرض السكري لدينا، يمكن أن تساعد إدارة الإجهاد أيضًا في إدارة مرض السكري، حيث يمكن أن يؤدي الإجهاد طويل الأمد إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

- تدير الكوليسترول

وجدت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بمرض السكري هم أكثر عرضة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لذلك، من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والألياف للتحكم في مستوى الكوليسترول في الجسم، من المهم الحفاظ على صحة جيدة لتقليل مضاعفات مرض السكري.

- الطرق التي يمكن من خلالها دمج البامية في نظامك الغذائي

هناك العديد من الأطباق التي يمكنك صنعها بالبامية، ويمكن استخدامها بمفردها أو مع البصل والطماطم، ويمكنك تقطيع البامية إلى قطع ووضعها في الماء طوال الليل وشربها في الصباح.

يمكنك أيضًا استخدام قشر البامية، عن طريق بشر البامية بمبشرة واستخدام القشر كزينة أو تناولها كما هي، كما يمكنك شراء مسحوق بذور البامية أو صنعها عن طريق تجفيف البذور قبل طحنها، فتبين أن بذور البامية المجففة مفيدة لمرض السكري وكمكمل.