كورونا اليوم: أهمية الحبوب المضادة للفيروسات.. ورقم مرعب للوفيات حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

أهمية الحبوب المضادة للفيروسات في الحد من الأعراض

نستعرض أهمية الحبوب المضادة للفيروسات في الحد من أعراض كورونا، وفقا لموقع timesofindia.

ما هي حبوب كوفيد المضادة للفيروسات؟

مثل أي دواء آخر مضاد للفيروسات، ستعمل حبوب كوفيد أيضًا على تحييد قدرة الفيروس على التكاثر، بينما تمنع اللقاحات دخول الفيروس إلى الجسم، تمنع الأقراص المضادة هذه الفيروسات من إحداث فوضى في الجسم بعد الإصابة، وفقًا للتقارير، فإن حبوب كوفيد هي دواء مضاد للفيروسات يمكن تناوله من قبل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، يقال إنه يساعد الناس على إدارة أعراضهم في المنزل ومنع الأعراض من التدهور أكثر، سيساعد الدواء المضاد للفيروسات أيضًا في تحييد الفيروس في غضون أيام قليلة، خاصةً إذا كانت الأعراض خفيفة.

كيف ستكون مختلفة عن لقاحات كوفيد؟

بينما توفر لقاحات كوفيد أفضل حماية ممكنة ضد الفيروس، يمكن أن يساعد الدواء المضاد للفيروسات في منع نشر عدوى كوفيد، وتجنب الإصابة بالمضاعفات بعد التعافي، فاللقاحات تساعد في الوقاية من الفيروس، بينما الحبوب تعمل على إدارة وعلاج العدوى.

فحص جميع سكان ووهان بسبب كورونا

قررت السلطات في ووهان إخضاع جميع سكان المدينة الواقعة وسط الصين لفحوص كورونا، بعد أن ظهرت بها إصابات محلية لأول مرة منذ أكثر من عام.

وقال لي تاو، المسؤول المحلي الكبير في ووهان خلال مؤتمر صحفي غداة اكتشاف 7 حالات إصابة، إن المدينة "بصدد إطلاق اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع السكان على نحو سريع"، وفقا لسكاي نيوز.

تحذير من السفر إلى هذه الدول لارتفاع إصابات كورونا

حذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، من السفر إلى اليونان وأيرلندا وإيران والجزر العذراء الأميركية ومقاصد أخرى، بسبب العدد المتزايد من حالات الإصابة بكوفيد-19 في تلك الأماكن.

وتشمل الجهات الأخرى التي تم رفعها إلى "مستوى 4: تجنب السفر"، المحدد من قبل المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليبيا وقازاخستان وأندورا وسانت بارثيليمي وليسوتو والمارتينيك ومالطا وآيل أوف مان وكوراكاو، وفقا لسكاي نيوز.

"كورونا" يحصد أكثر من 4 ملايين فى العالم

أظهرت بيانات احاصئية أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع لأربعة ملايين و 236 ألف حالة فيما وصل عدد الاصابات إلى 198 مليونا و 933 ألف حالة بينما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 16ر4 مليارات جرعة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند، وفقا للبيان الإماراتي.