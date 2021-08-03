جمبسوت فخم للمحجبات..إليك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:49 مساءً - لم يَعُدْ فستان السهرة هو خيار الفاشينيستا الأول والوحيد في السهرات والمناسبات الكبيرة، بل أصبح الجمبسوت ينافسه بعد دخوله القائمة، وأصبح أحد أبرز الخيارات إلى جانب الفساتين، فإن كنتِ مدعوّة إلى سهرة ما فإننا ننصحك باختيار تصاميم من موديلات الجمبسوت الفخمة والمحتشمة والمستوحاة من المؤثرات المحجبات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب مختلف مناسب لذوقك وأسلوب أزيائك.



موديلات جمبسوت أسود من دعاء عكاشة

جمبسوت أسود لامع من دعاء عكاشة -الصورة من حسابها على الانستغرام





الجمبسوت الأسود هو الخيار الاول الذي يوفر لك الحشمة والأناقة والروح الفخمة بأسلوب ناعم، لذا اعتمدته مدونة الموضة المصرية والإعلامية، دعاء عكاشة، بأساليب وتصاميم مختلفة، حيث تأنقت بجمبسوت أسود مزين بحزام للخصر مع طبقة من قماش الشيفون الشفاف، وأكملته بقميص وحجاب وحذاء من الجلد الأبيض لأناقة حيادية الألوان، وظهرت بجمبسوت أسود بتصميم عملي مع حزام أبيض للخصر مزين ببروش ذهبي ومعطف شفاف أسود مطرز بالنقوش الذهبية المختلفة لمنحها أناقة فخمة بأسلوب مختلف، وأطلت في اللوك الثالث بجمبسوت أسود ناعم مكسو بالترتر الفضي في قَصَّة البنطلون مع وشاح أسود بذيل طويل وناعم.

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آية برقاوي بجمبسوت عملي فخم

آية برقاوي بجمبسوت عملي فخم -الصورة من حسابها على الانستغرام



للوك عملي بأسلوب فخم، ارتدَت الإعلامية واليوتيوبر الأردنية، آية برقاوي، جمبسوت باللون البيج مزيناً بحزام عريض للخصر وقَصَّة واسعة وعصرية مع اكسسوارات ناعمة باللون الأبيض الباهت، لأناقة لافتة تليق بإطلالاتها المختلفة.

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نداء شرارة بالجمبسوت الفخم لمختلف المناسبات

نداء شرارة بجمبسوت أسود -الصورة من حسابها على الانستغرام



لجأت المغنية الأردنية، نداء شرارة، لتصاميم الجمبسوت الفخمة؛ لتناسب إطلالاتها المختلفة بأسلوب عصري يليق بها، ومن وحي أبرز الإطلالات تأنقت بجمبسوت أسود بأكمام واسعة مزين بالجلد الأسود في الصدر والخصر مع فصوص عصرية مختلفة بدرجات اللون الأسود في الصدر وأحد الكتفين، ونسقت جمبسوت أحمر بتصميم كلاسيكي مزين بحزام للخصر ذي بروش دائري مع اكسسوارات حيادية الألوان، واختارت في اللوك الثالث جمبسوت أسود من الساتان، وأكملته بحزام من قماش سماوي بلون الباستيل، لمظهر محتشم يليق بالإطلالات اليومية المختلفة والمناسبات الفخمة.

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جمبسوت مطرز للنحيلات من عهود أشرف

عهود اشرف بجمبسوت مناسب للنحيلات -الصورة من حسابها على الانستغرام





تحتار الكثيرات من الشابات النحيلات من طرق اختيار أزيائهن بأسلوب مثالي مناسب لإطلالاتهن المختلفة، لذا نختار لك من وحي البلوغر المصرية، عهود أشرف، تصاميم بسيطة مطرزة بأسلوب فخم؛ حيث تزينت بجمبسوت باللون الأزرق المصمم بحزام للخصر وبنطال واسع في الأسفل مع زهور مطرزة بأسلوب مختلف في الجزء العلوي من التصميم، وأكملت اللوك باكسسوارات اللونين الفضي والأبيض، أما في الإطلالة الثانية فتألقت بجمبسوت أبيض مصمم بقَصَّة ناعمة فخمة مع تطريزات في الصدر والأكتاف، وأكملت اللوك بوشاح من الكتان الأبيض.

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