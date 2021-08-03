استوح من النجوم إطلالات عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:49 مساءً - يحرص النجوم العرب على اعتماد الإطلالات العصرية أثناء حياتهم اليومية أو للمناسبات الرسمية وأوقات العمل أو الشاطئ، فهي إطلالة أساسية لدى كثير من الرجال، فسنقدم لكَ مجموعة مختلفة عصرية من وحي النجوم العرب لصيف 2021.

وفي هذا الألبوم جمع لك "الخليج 365. نت" أجمل إطلالات عصرية من وحي النجوم لتستوحي منهم الموديل المناسب، حسب ذوقك الراقي.

باسل الخياط بإطلالة عصرية أنيقة

باسل الخياط بإطلالة عصرية أنيقة -الصورة من حسابه على انستغرام



نشر النجم باسل الخياط عبر حسابه على إنستغرام أحدث إطلالة عصرية له، حيث اعتمد "تيشرت" بأكمام نصفية من القطن باللون الأوف وايت ومزين برسمة باللون البُني، ونسق معه سروالاً جينز باللون الرمادي الداكن، وجاء بأسلوب ممزق عند الركبة بفتحة كبيرة منسدل منها خيوطاً رفيعة، واختار باسل الخياط مع هذه الإطلالة نظارة شمسية باللون البـُني وساعة يد كبيرة مصممة من الذهب الأبيض والأصفر، حيث جعلت إطلالته أكثر أناقة وجاذبية.

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محمد نور بإطلالة عصرية راقية

محمد نور بإطلالة عصرية الصورة من حسابه على إنستغرام



تألق النجم محمد نور بإطلالة جذابة له، حيث نسق "تيشرت" من القطن باللون الأحمر بنصف أكمام وبياقة صغيرة، وجاءت الأكمام بخطوط رفيعة باللون الأبيض، واعتمد معه سروالاً ضيقاً من القماش باللون الأبيض، ويُعتبر اللون الأحمر من أكثر الألوان التي لاحظنا أن محمد نور يرتديها أغلب الأوقات، وقد اختار مع هذه الإطلالة نظارة شمسية ذات عدسات مستطيلة باللون الأسود وأساور صيفية مصممة من القماش المضفر.

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تامر حسني بإطلالة عصرية جذابة

تامر حسني بإطلالة عصرية جذابة -الصورة من حسابه على انستغرام



وفي إطلالة عصرية أخرى للنجم تامر حسني اختار "جاكيت" مصمماً باللون الأوف وايت بجيوب أمامية وأزرار باللون الأسود، وقميص بأكمام طويلة باللون الأبيض وبياقة عريضة، ونسق معهما سروالاً ضيقاً من القماش باللون الأسود مع حزام جلد عريض باللون الأسود، بالإضافة إلى حذاء طويل باللون الأبيض، مما عكس إطلالته العصرية والكلاسيكية.

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عمرو يوسف بإطلالة عصرية مُنعشة

عمرو يوسف بإطلالة عصرية مُنعشة -الصورة من حسابه على انستغرام



يُفضل النجم عمرو يوسف اعتماد القمصان ذات الألوان الزاهية والفاتحة، وقد نسق في هذه الإطلالة قميصاً بياقة عريضة باللون الأخضر المينت ومرصع بأشجار باللون الأبيض، واختار معه سروالاً قصيراً من القماش باللون الأبيض ونظارة شمسية ذات عدسات مربعة باللون الأسود وإطار باللون البُني، واعتمد سلسلة قصيرة من الخرز باللون الأزرق، لكي تتناسب مع إطلالته، وارتدى ساعة يد من الجلد باللون الأسود وبميناء بارز مطلي بالذهب الأصفر.

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