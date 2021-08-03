فوائد زيت العنبر الأساسي وكيفية استخدامه للعناية بالبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:49 مساءً - من المحتمل أنك سمعت عن زيت العنبر الأساسي ولكن قد لا تعرفين ما هو أو فوائد استخدام هذا الزيت لجمال بشرتك. لا داعي للقلق لأننا سنضع بين يديك كل ما تريدين معرفته حول زيت العنبر وفوائد استخدامه على البشرة.

من أين يأتي زيت العنبر الأساسي؟

زيوت العنبر الأساسية هي مركبات عطرية طبيعية يتم الحصول عليها من البذور ولحاء الساق والزهور وأجزاء أخرى من النباتات. يأتي زيت العنبر الأساسي من تقطير صنوبرية قديمة تسمى Pinus Succiniferraيسخن الراتنج عند حوالي 200 درجة مئوية (392 فهرنهايت) حتى يصبح سائلاً.

يمتزج زيت العنبر الأساسي جيدًا مع الزيوت الأخرى مثل خشب الصندل وخشب الأرز واللبان لإنتاج خلطات العنبر الشهيرة. تُستخدم خلطات الزيوت العطرية هذه في الغالب في إنتاج الصابون ومصابيح العلاج بالروائح ويمكن أيضاً استخدامها لإضافة الروائح،والعناية بالبشرة.

فوائد استخدام زيت العنبر الأساسي

فوائد استخدام زيت العنبر الأساسي

بسبب المحتويات القوية المضادة للبكتيريا في زيت العنبر الأساسي، فمن المؤكد أن له بعض التأثيرات المفيدة على بشرتك.

فوائده:

يحسن مرونة الجلد

يحسن مرونة الجلد ونمو خلايا الجلد الجديدة: الاستخدام المستمر للزيت العطري الكهرماني على الجلد يحسن مرونته ونمو خلايا الجلد الجديدة وبالتالي يمنع الجلد ببطء من الاصابة بالتجاعيد ويحسن تماسكه. إن استخدام هذا الزيت باستمرار يعني فقط أنك على الطريق الصحيح لتظهري أصغر سناً كل يوم عن طريق إبطاء الشيخوخة. يتم تحقيق ذلك عن طريق إضافة بضع قطرات في ماء الاستحمام أو خلط بضع قطرات في كريم ترطيب بشرتك والمستحضرات.

يجدد البشرة

يعمل على إصلاح البشرة وتجديدها لتصبح بشرة أكثر صحة ومتوهجة.

يقلل من التهابات الجلد والأمراض الجلدية الأخرى.

مع زيت العنبر الأساسي، سيكون من الصعب أن تصاب بشرتك بالتهاب. ما يفعله هذا الزيت الأساسي لبشرتك هو أنه ينظف مسامك مما يجعل من المستحيل على البكتيريا البقاء فيها.

لعلاج حب الشباب

زيت العنبر الأساسي غني بخصائص قابضة ومضادة للميكروبات تساعد على دمج الجلد ومنع مشاكل حب الشباب. يساعد الزيت في فتح مسام الجلد وبالتالي تقليل البكتيريا التي تتشكل من الانسداد الزائد للجلد.

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كيفية استخدام زيت العنبر الأساسي في العناية بالبشرة

زيت العنبر أساسي في العناية بالبشرة

مع الفوائد المذهلة لزيت العنبر الأساسي، من المؤكد أنه يلعب دوراً رئيسياً في العناية بالبشرة. فإذا كنت تخططين للحصول على بشرة رائعة وترغبين في القيام بذلك لفترة طويلة، فمن المفترض أن يساعدك ذلك:

للبشرة الجافة

يمكن أن يعمل زيت العنبر الأساسي كمرطب للبشرة. إن إضافة بضعة أونصات من زيت العنبر الأساسي إلى المستحضرات المرطبة والكريمات يحسن تدريجياً من جفاف الجلد الزائد. إن استخدام هذا الزيت العطري باستمرار أثناء النهار والليل يمنحك بشرة ناعمة ومرطبة فقط.

للبشرة الدهنية

البشرة الدهنية معرضة لحب الشباب. ومع ذلك، يمكن أن تساعد بعض الوصفات بزيت العنبر الأساسي في علاج هذا الخلل.

• استخدمي وعاء من الماء النظيف

• أضفي إليه حوالي5 إلى 10 قطرات من زيت العنبر الأساسي وبواسطة قطنة امسحي بشرتك به يومياً.

استخدام هذا العلاج يومياً ويفضل ليلاً قبل النوم لأنه سيساعد كثيراً في تقليل الدهون في البشرة وخاصة في الوجه.

لالتهاب الجلد

أثبتت المكونات والمركبات الكيميائية الموجودة في زيت العنبر الأساسي أنها تساعد في تقليل التهاب الجلد. كما تعزز هذه المكونات مظهر الجلد وتشفي كل التهابات.

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