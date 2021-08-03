6 أنواع من الأطعمة تمنع التجاعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:49 مساءً - التقدم في السن هو مجرد واحدة من تلك الأشياء التي لا يمكننا تجنبها في الحياة. لهذا وبالإضافة لكافة المعلومات التي نقدمها لك عن أسس العناية بالبشرة اللازمة لتعتني بجمالك. اليوم سنقدم لك بعض الأطعمة الضرورية التي يجب أن تلتزمي بها لتحاربي عوامل الشيخوخة والتجاعيد

1. المكسرات وحليب الجوز

المكسرات

المكسرات النيئة مثل الكاجو واللوز والمكاديميا لها تأثيرات إيجابية على الكوليسترول ونتائج مضادة للالتهابات. تناولي ما يقرب من أوقية أو اثنتين يومياً للحصول على بشرة رائعة .

2. أناناس

أناناس

الأناناس يمكن أن يجعل البشرة متوهجة كما لم يحدث من قبل. إذ يحتوي على المنغنيز، وهو معدن ينشط إنزيماً آخر يسمى بروليديز. ثم ينتج Prolidase وهو حمضاً أمينياً يعرف باسم البرولين، والذي يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين ويزيد من مرونة البشرة.

3. السبانخ

السبانخ

سواء كنت ترغبين في تقليبها مع بعض الثوم، أو تناولها نيئة، فإن السبانخ لها الكثير من الفوائد على بشرتك. هذا النبات الأخضر ليس فقط مرطباً للغاية، ولكنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المضادة للأكسدة ، مثل A و C و E. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والحديد، مما يعزز القوة العضلية للبشرة ويشدها.

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4. زيت الزيتون

زيت الزيتون

بمجرد التبديل من الزبدة إلى زيت الزيتون، ستلاحظين فرقاً فورياً في بشرتك. فهوغني بالفيتامينات والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية. محتواه العالي من فيتامين E يعني أن البشرة أقل عرضة لتكسر الكولاجين، وهو السبب وراء ظهور التجاعيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقلل مادة البوليفينول الموجودة فيه من فرص الإصابة بسرطان الجلد.

5. العدس

العدس

في الحساء والطعام الهندي وأكثر من ذلك ، يعد العدس من البقوليات القلبية التي يستمتع بها الناس. العدس مليء بالمغنيسيوم والحديد وحمض الفوليك والبوتاسيوم. جنبا إلى جنب مع مضادات الأكسدة الأخرى، يمكن لجميع العناصر الغذائية الموجودة في العدس أن تمنع الشيخوخة المبكرة. حمض الفوليك على وجه التحديد يمكن أن يزيد من مرونة بشرتك وثباتها.

6. الشوكولاته الداكنة

الشوكولاته الداكنة

تعمل شوكولاتة الحليب على تسريع عملية الشيخوخة، بينما تعمل الشوكولاتة الداكنة على إبطائها. بفضل المستويات العالية من الفلافانول، يمكن أن يفيد في تمليس مظهر بشرتك، ويزيد تدفق الدم إلى الجلد. تمتص هذه الفلافانول أيضاً الأشعة فوق البنفسجية، مما يحميها من أضرار أشعة الشمس.

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