الفتلة للوجه وطريقة استخدامها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:49 مساءً - إزالة شعر الوجه أمر تواجهه كل امرأة بشكل معتاد لتحافظ على تألق بشرتها باستمرار، ورغم وجود وسائل مُتنوعة لإزالة الشعر، فإن معظم النساء لا يغامرن فيما يتعلق ببشرة الوجه، ويُفضلن استخدام الفتلة؛ كونها من الطرق التقليدية المتعارف عليها، لذا نعرفك اليوم على فوائدها وسلبياتها مع بعض النصائح المهمة أثناء إزالة الشعر وبعدها.



سلبيات الفتلة للوجه

الفتلة للوجه



تختلف حساسية البشرة من فتاة لأخرى عند استخدام الفتلة في عملية إزالة الشعر، وفي الكثير من الأحيان قد يلاحظ ظهور بعض البثور والحبوب الحمراء على الوجه، وهذا ما قد يجعل المرأة تقوم بتلطيف المنطقة بوضع أي مستحضر طبي لتلافي ما قد يظهر، في حين أن مسام الجلد تتوسع نتيجة لذلك، وهذا ما قد يسبب الحساسية وتهيج الجلد، كما نعاني من قلة وجود أشخاص متمرسين في استخدام الخيط، ونذكّرك بأنه يجب الحرص على نظافة المكان وتعقيم الخيط قبل استخدامه أو استبدال الخيط جديد في كل مرة. وتتم إزالة الشعر في الوجه لشخصٍ ما لتجنُّب الحساسية والالتهابات، بالإضافة إلى أن استخدام الخيط بشكل مباشر يتسبب في نزع الشعرة من الجذور؛ حيث يتسبب بسحب الجلد حول الحاجب، وقد يزيل أكثر من منبت لجذور الشعر في نفس الوقت، وهذا ما قد يسبب الألم للسيدات؛ حيث إنه ينبغي على من يقوم بإزالة الشعر أن يكون شخصاً ذا خبرة بطريقة الاستخدام؛ تجنُّباً لأي أخطاء وألم، ويمكن تجنُّب هذه المشكلة والسيطرة عليها عن طريق استخدام مراهم موضعية لتخفيف الألم وتسكينه، ويجب التنويه على عدم استخدام الخيط لإزالة الشعر في حال وجود حب الشباب؛ إذ قد تسبب هذه الطريقة فقع هذه الحبوب ثم إصابتها بالالتهاب.

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أبرز فوائد الفتلة

طريقة استخدام الفتلة للوجه



تُعَدُّ عملية إزالة الشعر بالفتلة أسرع طريقة تقليدية، وهي تزيل الشعيرات الصغيرة، وتتميز بكونها أسرع وأرخص وأقل ألماً، كما يُستخدم من خلالها الخيط القطني ذو النوعية الجيدة بعيداً عن المواد الكيميائية، وهي طريقة غير مسببة للحروق، كما أن معاودة ظهور الشعر قد يستغرق بعض أسابيع بشكل ناعم وأقل غزارة، وهذا أمر مريح جداً، وهي دقيقة عند مقارنتها باستخدام الشمع أو النتف؛ إذ يمكن بقاء بعض الشعيرات غير المرغوب بها بعد استخدام هذه الطرق.

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نصائح أثناء وبعد إزالة الشعر بالفتلة

نصائح لاستخدام الفتلة



أولاً لا بد من معرفتك بضرورة عدم تقشير بشرتك قبل إزالة الشعر بيوم، فقط قومي بتنظيف بشرتك للتخلص من المكياج، وعند القيام بهذه العملية قومي بقطع جزء من الخيط، واحرصي على أن يكون خيطاً سميكاً وقطنياً أطول من ساعدك بقليل، وتأكدي من مرونة الخيط بعد لفه، أي يُمكنكِ التحكم وغلقه وفتحه، واحرصي دائما على شد الخيط ولا تتركيه مرتخياً، ولتهدئة البشرة بعد إزالة الشعر عليكِ تمرير مكعب من الثلج على وجهك حتى تهدأ حُمْرَة الوجه، وننصحك باستخدام قطنة صغيرة مبللة بماء الورد؛ حيث سيكون لها مفعول رائع في ترطيب وتهدئة وجهك، وحاولي ألاَّ تستخدمي الصابون بعد إزالة الشعر مباشرة؛ لتتفادي تهّيج البشرة، مع عدم وضع أي ماسك أو قناع على وجهك في نفس اليوم.



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