9 معلومات عن المذيعة آلاء عبد العزيز: احتفلت بخلع زوجها وتجهز مفاجأة مع حمو بيكا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبح الاستعداد لتنظيم حفلات الطلاق، عقب صدور حكم المحكمة بانفصال الزوجين، أمر تلجأ إليه كثير من السيدات، كنوع من التخلص من المأساة التي عاشتها في كنف الزوج، وكثرة المشاكل التي أدت للوصول بهم إلى ساحات القضاء ومحاكم الأسرة، فلم تعد البعض منهن يخفن من الإعلان عن الانفصال أو الطلاق مثلما كان من قبل، بل يخلقن مساحات من الحديث، يروون خلالها ما حدث لهم على مدار الزواج.

كان من بين السيدات اللاتي قررن الاحتفال بالطلاق والانفصال عن زوجها، هي الإعلامية آلاء عبد العزيز، التي احتفلت عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، بصدور حكم الخلع من زوجها، إذ قالت خلال منشور كتبته: «أنا حرة بعد معاناة سنتين لمحاولة نيل الحرية».

«أخيرًا.. مافرحتش يوم فرحي زي يوم حكم الخلع ما صدر، اليوم الثلاثاء.. عاوزاكوا تباركوا لي بقى»، كانت تلك الكلمات التي استكملت بها الإعلامية آلاء عبد العزيز، الحديث عن حصولها على حكم الخلع من زوجها، التي احتفلت به أمام ملايين من المتابعين عبر موقع «فيسبوك».

منشور الإعلامية جعلها تتصدر محركات البحث «جوجل»، وتحتل التريند، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن المذيعة آلاء عبد العزيز.

- آلاء عبد العزيز، مذيعة وإعلامية مصرية.

- قدمت «آلاء» العديد من البرامج على قناة «الحدث اليوم».

- مقدمة برنامج «الأكيلة».

- مقدمة برنامج «صباحك سكر مع آلاء»، وغيره من البرامج.

- يبلغ عدد متابعيها على «فيسبوك»، 10 آلاف متابع.

- أعلنت عن تعاون يجمع بينها وبين مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابها على «فيسبوك»، وأرفقت صورة تجمع بينهما، علقت عليها: «انتظروا المفاجأة.. المذيعة آلاء عبد العزيز وحمو بيكا».

- عانت من زوجها على مدار سنتين من العنف الأسري والضرب، إذ كان يقوم بإطفاء السجائر في جسدها، بحسب حديثها.

- أعلنت عبر حسابها على «فيسبوك»، حصولها على حكم الخلع من زوجها.

- احتفلت بالخلع من زوجها، وكتبت منشور قالت خلاله: «ما فرحتش يوم فرحي زي يوم حكم الخلع».