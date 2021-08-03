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الامارات | قانون يلزم الأطباء بكتابة وصفاتهم بخط واضح في المغرب

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متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قانون يلزم الأطباء بكتابة وصفاتهم بخط واضح في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار قانون جديد في المغرب تفاعلا واسع النطاق من الجمهور، لانه يحل ظاهرة عامة ومعروفة في غالبية الدول العربية إن لم يكن العالم. ويلزم القانون الجديد، و الذي نشر في الجريدة الرسمية، الأطباء على كتابة وصفاتهم الطبية بخط مقروء ومفهوم.

ونص القانون الجديد أن الطبيب يجب أن يكتب "العلاج بخط مقروء وأن يحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد".

يشار إلى أن صدور هذا القانون يأتي مع مع الانتقادات الشائعة للأطباء في وصفاتهم لمرضاهم والتي تتميز في الغالب بخط سريع غير مفهوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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