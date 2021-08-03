طريقة عمل الايس كوفي.. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الايس كوفي من المشروبات التي يفضل البعض تناولها لمذاقه الرائع، والقهوة المثلجة نوع من مشروب القهوة التي تقدم باردة، ويتم خلط المحليات والنكهات في القهوة الساخنة قبل التبريد، بسبب سرعة ذوبان المكونات في الماء الساخن، ونقدم لكِ طريقة عمل الايس كوفي، على طريقة الشيف وسام مسعود، مقدم برنامج «مطبخ101».

طريقة عمل الايس كوفي

المكونات:

20 جرام قهوة سريعة التحضير.

15 جرام سكر.

مكعبات الثلج.

طريقة عمل الايس كوفي بالخطوات:

نضع القهوة والسكر مع الماء ونخلطهم جيداً لتكوين الفوم.

إضافة اللبن والكريم، ثم وضعه في كوب التقديم مع إضافة مكعبات الثلج.

طريقة عمل الايس كوفي بالفانيليا

المكونات:

2 ملعقة من القهوة سريعة التحضير.

2 ملعقة من السكر (حسب الرغبة).

ملعقة واحدة من الكاكاو البودرة الخام.

2 ملعقة من الماء.

ربع كوب من مكعبات الثلج.

كوب واحد من الحليب السائل البارد.

ملعقة واحدة من الحليب البودرة.

طريقة عمل الايس كوفي بالفانيليا بالخطوات:

إضافة كل من القهوة السريعة والسكر في كوب مناسب، وبعد ذلك الماء ويتم التحريك بشكل جيد.

في الخلاط الكهربائي تتم إضافة كل من مكعبات الثلج والحليب السائل والبودرة والقهوة المحضرة، وتخفق هذه المكونات بسرعة.

يتم صب الآيس كوفي في كوب مناسب وتوزيع الكاكاو على وجه الكوب.

طريقة عمل آيس كوفي بالآيس كريم

المكونات:

2 ملعقة من القهوة سريعة التحضير.

2 ملعقة من السكر (حسب الرغبة).

2 ملعقة من الماء.

ربع كوب من مكعبات الثلج.

كوب واحد من الحليب السائل البارد.

كرات من الآيس كريم بأي نكهة تفضلها.

ملعقة من الكاكاو البودرة.

طريقة عمل آيس كوفي بالآيس كريم بالخطوات:

يتم تحضير القهوة من خلال إضافة كل من القهوة السريعة والسكر في كوب مناسب وبعد ذلك الماء ويتم التحريك بشكل جيد.

في الخلاط الكهربائي تتم إضافة كل من مكعبات الثلج والحليب السائل و2 كرة من الآيس والقهوة المحضرة، وتخفق هذه المكونات بسرعة.

يتم صب الآيس كوفي في كوب مناسب مع وضع كرة من الآيس كريم وتوزيع الكاكاو على وجه الكوب.

طريقة عمل الآيس كوفي بالكيت كات

المكونات:

2 ملعقة من القهوة سريعة التحضير.

2 ملعقة من السكر (حسب الرغبة).

2 ملعقة من الماء.

ربع كوب من مكعبات الثلج.

كوب واحد من الحليب السائل البارد.

3 عصا من الكيت كات.

طريقة عمل الآيس كوفي بالكيت كات بالخطوات:

يتم تحضير القهوة من خلال إضافة كل من القهوة السريعة والسكر في كوب مناسب وبعد ذلك الماء ويتم التحريك بشكل جيد.

في الخلاط الكهربائي تتم إضافة كل من مكعبات الثلج والحليب السائل والقهوة المحضرة بالإضافة إلى 3 عصا من الكيت كات، وتخفق هذه المكونات بسرعة.

يتم صب الآيس كوفي في كوب مناسب ويمكن إضافة الكريمة المخفوقة مع القليل من الشوكولاته وقطعة من الكيت كات.