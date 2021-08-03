طريقة عمل كباب الحلة باللحمة الضاني.. في البيت وزي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، تبدأ ربة المنزل في عمل كل أكلاتها باللحمة الضاني، خاصة أنها تترك كباب الحلة، والطبخات المرتبطة بالعيد إلى ما بعد العيد، وفيما يلي طريقة عمل كباب الحلة، باللحمة الضاني مثل المحلات بطريقة سهلة ولذيذة، وكذلك طريقة عمل كباب الحلة لحمة وبالبطاطس.

طريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس

كيلو لحم ضاني مقطع مكعبات.

5 بصلات كبيرة مفرومة فرمًا ناعمًا.

3 ثمرات بطاطس كبيرة مقشرة، ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

3 فصوص ثوم مهروس.

3 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة زبد.

¾ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة كباب حلة بالبطاطس

يسخن الزيت والزبد على نار متوسطة، ثم يضاف اللحم ويشوح حتى يُصبح لونه بنيًا.

يضاف البصل ويقلب لمدة 5 دقائق، ثم يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة.

تضاف البهارات المشكلة والفلفل الأسود ويقلب، ثم يغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة 60 – 90 دقيقة حتى ينضج اللحم، مع التقليب من فترة لأخرى.

تحمر مكعبات البطاطس في زيت مغلٍ وغزير، حتى يُصبح لونها ذهبيًا.

بعد أن ينضج اللحم، يضاف الملح وقلبي لمدة دقيقتين، ثم أضيفي البطاطس المحمرة، وقلبي لمدة 3 دقائق.

ضعيها في أطباق التقديم، وزينيها بأوراق البقدونس.

طريقة عمل كباب حلة لحمة

كيلو من اللحم الضاني.

2 بصلة كبيرة.

2 فص ثوم.

ثمرة من الفلفل الأخضر. (اختياري)

ملعقة من السمنة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة كباب حلة لحمة

يقطع اللحم إلى مكعبات صغيرة الحجم.

يقطع البصل والفلفل إلى شرائح ويفرم الثوم.

نضع مقلاة على النار بها السمن، ويتم تحمير البصل بها حتى نحصل على اللون الذهبي.

نضيف الثوم المفروم مع التقليب، ويضاف إليه الفلفل ونستمر في التقليب.

نضع قطع اللحم الضاني، مع تقليبها مع المكونات حتى يتغير لونها.

تتبل المكونات بالبهارات والفلفل الأسود ونقلب ونضع الماء ونتركه على النار الهادئة، وحين ينخفض منسوب الماء نضع كوبا آخر من الماء حتى تمام نضج اللحم.

نضع الملح بعد النضج وتقلب المكونات.

يغرف كباب الحلة في طبق التقديم ويقدم ساخنا على المائدة، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل كباب حلة بالكسكسي

كيلو لحمة ضاني مكعبات صغيرة منزوعة الدهن.

بصل.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

توابل مشكلة.

بابريكا.

2 ملعقة زيت.

ماء حسب الرغبة.

ملح.

فلفل أسود.

مرقة.

2 كوب كسكسي.

بقدونس مفروم.

طريقة كباب حلة لحمة بالكسكسي

تغلى المرقة في وعاء على النار ثم يضاف لها الكسكسي ويغطى ويترك على النار حتى يطهى.

تشوح اللحمة في الزيت ويضاف البصل والثوم ويشوح.

يضاف التوابل والبابريكا والملح والفلفل وقليل من الماء أو المرقة وتترك على النار حتى تطهى.

يوضع لها فحمة مولعة في طبق صغير ويغلق عليها ثم تقدم اللحمة ساخنة مع الكسكسي مزينة بالبقدونس.