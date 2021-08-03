«ماركة عالمية وسعره باليورو».. ما لا تعرفه عن روب سمية الخشاب في الجلسة المثيرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت الفنانة سمية الخشاب، الجدل، بظهورها في جلسة تصوير مرتدية «روب» باللون الأحمر، بعد إطلالة مشابهة لكن مختلفة في اللون، وهو ما أثار الجدل والسخرية كثيرًا بين المتابعين.

وتصدرت الفنانة سمية الخشاب «تريند» محركات البحث بسبب الإطلالة المثيرة، بينما ذهب البعض في تعليقاته بالمبالغة في ثمن «الروب»، لكن بالبحث تبين أنه من الماركة العالمية «فيرزتشي»، ويصل سعره إلى 425 يورو، أي أنه يعادل بالمصري قرابة الـ8 آلاف جنيه.

إطلالات الفنانة سمية الخشاب بالروب

وكانت الفنانة سمية الخشاب شاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت وهي مرتدية «روب» باللون الأحمر، ووضعت مكياجا صاخبًا، وعلقت على جلسة التصوير: «أعظم رصيد للمرأة هو جمالها».

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على الصور: «هو أنتي شارية الروب بألوانه، إيه حكاية الروب معاكي، جميلة أوي، عسل بزيادة، بتعملي إعلان للروب ولا إيه».

وكانت الفنانة سمية الخشاب خضعت قبل أيام لجلسة تصوير جريئة، داخل أحد الفنادق بمدينة دبي، ظهرت «سمية»، وهي مرتدية روب أبيض به نقوش باللون الذهبي، وتجلس فوق سرير ضخم، مع تسريحة شعر انسيابية، وماكياج لافت.

سرعان ما واجهها بعض المتابعين لسمية الخشاب، عقب نشرها صور جلسة تصويرها الأخيرة، واصفين إياها بالجريئة في اختيار ملابسها وصورها.

انتقادات لـ سمية الخشاب بسبب فيديو رقص

ولم تكن تلك المرة الأولى التي واجهت خلالها الفنانة سمية الخشاب الانتقادات اللاذعة، إذ تعرضت قبل ذلك للعديد من المتابعين، منذ أسابيع قليلة، بعدما نشرت مقطع فيديو لرقصتها الشهيرة بفيلم «حين ميسرة»، وعلقت عليه قائلة: «أيوه كده يا حبايبي كله يرقص ويفرفش محدش واخد منها حاجة».

وتفاعل المتابعون مع الفنانة في التعليقات إذ تعرضت للانتقاد الشديد: «لا يا فنانة هتاخدي منها وأنتِ ماشية، أعمالك»، «لا هياخد منها حاجة هياخد عمله وحسابه لما يموت» «ربنا يهديكي يا فنانة»، وردت «سمية» على الانتقادات التي وُجهت لها من قبل بعض متابعيها، في تغريدتين مختلفتين، فقالت خلالهما: «دعوا الخلق للخالق»، ثم دونت: «محدش هيتحاسب مكان حد».