درة ترقص بشكل هستيري على مهرجان «متغاظ» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» للفنانة التونسية درة، وهي ترقص بشكل هستيري على المهرجان الشعبي «متغاظ»، وأثار تفاعل رواد التطبيق.

وظهرت «درة» وهي مرتدية جامبسوت أسود وترقص على المهرجان الشعبي «متغاظ»، وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على مقطع الفيديو المتداول «جميلة أوي، خفيفة، ورقصها حلو، هي بتعمل كدا ليه، قمر أوي».

تألق الفنانة درة في مهرجان كان

كانت الفنانة التونسية درة خطفت الأنظار بارتدائها أكثر من إطلالة مميزة في مهرجان كان السينمائي، بالعاصمة الفرنسية باريس، وتألقت بارتدائها فستانًا من الشيفون المُرصع بالتطريزات اللامعة باللون الموف، بدون أكمام، ومتداخل مع اللون الأسود، مع تسريحة شعر انسيابية، ومكياجًا تُرابيًا مميزًا وغير متكلف، كما اعتمدت على المجوهرات البسيطة، مع حقيبة سوداء صغيرة.

وعلقت الفنانة درة على الصور التي نشرتها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «السجادة الحمراء الأسطورية»، مشيرة إلى إلى ماركة المجوهرات الراقية الأرجوانية التي ترتديها، وحقيبة اليد، ومصممة الفستان يمنى مصطفى.

وفي إطلالة أخرى تألقت بها، إذ ظهرت وهي مرتدية فستان أبيض لامع، يشبه فساتين الزفاف البسيطة، كما تألقت في أحد العروض ببدلة كلاسيك باللون الأسود، قبل أن تخطفت الأنظار مؤخرًا، بفستان فاتح اللون، قصير مع اكستنشن، وان شولدر.