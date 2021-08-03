نتيجة التوجيهي فلسطين 2021.. نسبة النجاح وصلت إلى 71.37%

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الثانوية العامة شبح يؤرق جميع الطلاب ويستوطن داخل المنازل والبيوت في جميع أنحاء العالم، الجميع يتأهب ويستعد بمختلف الطرق، معلنين الطوارئ، منذ بدء العام الدراسي حتى نهايته، ويستمر الحال حتى إعلان النتيجة واستقرار الطلاب، وحجز أماكنهم في الكليات والجامعات، وهو ما يحدث في الثانوية العامة التوجيهية في فلسطين لعام 2021.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، نتائج الثانوية العامة للعام 2021 بنجاح 59128 طالب وطالبة بنسبة بلغت 71.37%.

نتيجة التوجيهي فلسطين 2021

بلغت نسبة النجاح في المحافظات الشمالية في الثانوية العامة بالفرع العلمي 89.1 % والفرع الريادة والأعمال 70.8 % والفرع الأدبي 67.9% والفرع الصناعي 69.8%، وفق موقع«رويا الإخباري».

ووفقًا للبروتوكول الصحي المتبع والإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتناعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح جميع البلاد في أنحاء العالم، فقد تقدم نحو 84 ألف طالب وطالبة للامتحانات.

نتيجة التوجيهي فلسطين 2021

قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إن الطالب سيتمكن من معرفة نتيجته ومجموعه في كل المواد الدراسية من خلال إدراج رقم جلوسه.

وأضاف مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، إن الطالب يمكنه الحصول على شهادته من مدرسته في اليوم التالي من النتائج.

وكانت حددت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 قطاع غزة والضفة الغربية الدورة الأولى لجميع الطلاب، حتى يتثنى لهم استخراج درجات نتائج التوجيهي فلسطين، للشعبتين الأدبية والعلمية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مدارسهم.

وكانت تحدث وزارة التربية والتعليم في أكثر من مناسبة عن مراعاة ظروف طلبة الثانوية العامة، توجيهي 2021، هذا العام بعد الظروف الاستثنائية التي مروا بها خاصة في قطاع غزة الذي تعرض لعدوان إسرائيلي قبل 3 أشهر في مايو الماضي، وكذلك الأحداث التي شهدتها مدينة القدس، وخاصة على أهالي حي الشيخ جراح.