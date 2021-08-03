طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ.. بالطماطم وفي الفرن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صينية البطاطس بالفراخ من أكثر الأكلات سهولة، كما أن طعمها اللذيذ يجعل الأطفال يحبونها، ويتناولونها بسهولة مع الأرز بالشعرية، ويمكن عمل صينية البطاطس بالفراخ بأكثر من طريقة، سواء بالطماطم، أو محمرة في الفرن، أو بالبصل، بيضاء بدون صلصة، وفيما يلي طرق عمل صينية البطاطس بالفراخ.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

كيلو بطاطس.

دجاجة مقطعة إلى أربع قطع أو ثماني قطع.

4 جزرات.

ليمونة.

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

6 فصوص ثوم كبيرة.

ملح وفلفل أسود وكمون وبهارات وورق لاورى.

2 كوب مرقة دجاج أو ماء.

ملعقة زبد.

طريقة صينية البطاطس بالفراخ

يتبل الدجاج بالبصل والثوم والبهارات والملح والفلفل والليمون لساعة تقريبًا.

يقطع البطاطس والجزر إلى شرائح متوسطة السمك.

تخلط مع خلطة الخضار والتتبيلة وتترك لعشر دقائق.

ترص في صينية بحيث يكون الخضار في الأسفل والدجاج أعلاه.

يذاب الزبد في المرق أو اغلي الماء وأضيفي إليه مع مكعب مرق دجاج.

ضيفي السوائل واتركي الصينية على النار لعشر دقائق حتى تغلي.

ادخليها فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة حتى تنضج وتابعيها إن احتاجت بعض الماء أوالمرق.

قدميها مع الأرز الأبيض.

طريقة عمل صينية بطاطس بفراخ والصلصة

¾ كيلو بطاطس مقشرة، ومقطعة حلقات متوسطة السُمك.

دجاجة مقطعة 4 قطع.

بصلة متوسطة مفرومة فرمًا ناعمًا.

4 ثمرات طماطم كبيرة مفرومة فرمًا ناعمًا.

2 كوب ماء.

½ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

½ قرن فلفل حار مفروم. (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملح وفلفل أسود.

طريقة صينية البطاطس بالفراخ والصلصة

يسخن الفرن عند درجة حرارة 200.

يتبل الدجاج بالملح والفلفل، ويترك في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل.

أضيفي صلصة الطماطم والطماطم المفرومة والملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم، وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الماء، واتركي الخليط حتى يغلي.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

في صينية فرن، رصي البطاطس ثم الدجاج، ثم صبي الصلصة عليها، ويمكنك إضافة بعض حلقات من الجزر على الوجه.

غلفي الصينية بورق فويل، ثم ضعيها في الفرن لمدة 45 دقيقة.

أزيلي الفويل، ثم ضعيها مرة أخرى في الفرن لمدة 15 دقيقة.

قدميها ساخنة مع الأرز المصري.

طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ والفلفل

بصلة مقطعة إلى شرائح.

ثمرة طماطم مقطعة.

ثمرة فلفل خضراء مقطعة إلى شرائح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

حبهان حب.

4 ورقات لورى.

كيلو أفخاذ دجاج.

3 مرات بطاطس مقطعة الى شرائح سميكة.

ربع كوب زيت نباتي.

طريقة صينية بطاطس بالفراخ والفلفل

يوضع البصل، الطماطم، الفلفل، البهارات، الثوم، الحبهان، وورق اللورى.

تخلط المكونات بواسطة يديك حتى تمتزج.

تضاف البطاطس وتخلط مع باقي المكونات.

يحمى الزيت في صينية على نار متوسطة وتوضع الفراخ.

تقلب على النار حتى يتبدل لونها.

يضاف خليط الخضار والبهارات على الفراخ وفي الصينية.

تدخل الصينية إلى فرن محمى على حرارة 200 درجة مئوية حتى تنضج المكونات.