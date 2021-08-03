التفاصيل الكاملة لوفاة عروس بني سويف.. ماتت في ساعة والفرحة ليست السبب (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاصيل وفاة عروسة بني سويف بعد ساعة من الزفاف

بمجرد عودتها إلى البيت شعرت إسراء شعبان، بحالة شديدة من التعب والإعياء والقئ، ولم يستطع الأهل أو الأصدقاء إسعافها، بحسب حديث آية أحمد، إحدى الصديقات المقربات للعروس، خلال حديثها لـ«هن»، موضحة أن إسراء صاحبة الـ18 عاما، عاشت ليلة رائعة في يوم زفافها، بين الفرح والزغاريط والرقص وتشجيع صديقاتها، فكانت بينهن زهرة اليوم، إلا أن نبأ وفاتها جاء مفاجئ وصادم للجميع.

وتكمل آية حديثها: إنه بمجرد وصول إسراء إلى بيتها غيرت ملابسها، «فجأة رجعت جامد وتعبت ونقلوها المستشفى وملحقوش يوصلوا بيها سليمة، ماتت وهي في الطريق».

وأكدت صديقتها إنها لم تعاني من أي أمراض، «رقصت مع حابيبها وصحابها وقرايبها كلهم، كانت فرحانة جدا، مكانتش بتعاني من أي حاجة وقت الفرح، وفضلت تحضن فينا وهي بترقص ومكانتش حاسة بحاجة خالص، كانت فرحانة وبس، ولما ماتت محدش فينا استوعب ولا مصدق لحد دلوقتي اللي حصل».

سبب وفاة عروسة بني سويف

قال الأطباء فور نقل إسراء شعبان إلى المستشفى إن سبب الوفاة هو السكتة القلبية دون تفاصيل أخرى، فقد توفيت في الطريق، وهو ما أوضحة الدكتور وليد العوضي استشاري القلب والأوعية الدموية، مؤكدا على أن هناك احتمالات عدة لوفاتها سريعا، «حمى روماتيزمية وضيق في صمامات القلب، ده مرض منتشر جدا في الأرياض، والأهل إما مبيقولوش أو يعالجوها في صمت، وفي الحالة دي العلاقة الجنسية بتبقى مجهدة على القلب، ويمكن هي توفيت بسبب العلاقة في أول يوم، وده اللي أدى أنها تموت».

وأكمل عن ثاني احتمال لوفاتها بالسكتة القلبية، «هي ممكن تكون سليمة تماما ومفيشهاش حاجة، ولا أي أعراض، بس بتعاني من خلل في كهربية القلب، ومحدش بيكتشف المرض ده غير في ساعتها بس وطبعا ممكن المريض ميتلحقش زي ما حصل مع البنت واتوفت».

وعن احتمالية أن تكون الفرحة الزائدة هي سبب الوفاة، أوضح العوضي إنه سبب مستبعد، «هي فرحت من أول ما اتخطبت، والفرحة الزيادة ممكن تموت، لو في خلل في كهربية القلب، آه بيحصل كده أو لو حصل عنف من العريس ونزيف مثلا، ممكن يؤدي لوفاتها بالسكتة القلبية، ولكن يصعب تحديد كل تلك الأسباب، وعادة ما يكتب الطبيب الشرعي سبب الوفاة العام، كان لازم فحص كويس جدا، لكن لو في حاجة جنائية صعبة يعرفها الدكتور في ساعتها ولازم تحاليل وحاجات كتير».

فيديو جنازة إسراء شعبان

وشيع المئات من أهالي قرية مديوم في بني سويف، الفتاة الشابة إلى مثواها الأخير، ونشرت الفيديو عبر فيسبوك صديقتها آية، وخيمت حالة من الحزم على القرية كلها لوفاة العروس المفاجئة.