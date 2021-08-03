إطلالات اليوم: هيفاء وهبي جريئة.. وسهر الصايغ بالبيبي بلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- هنا الزاهد:

طلت الفنانة هنا الزاهد بتيشرت باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

- سهر الصايغ:

وظهرت الفنانة سهر الصايغ بفستان باللون البيبي بلو، كت بدون أكمام، وتميز بوجود فتحة ساق جريية، وتركت شعرها منسدلا.

- هدى الأتربي:

كما تألقت الفنانة هدى الأتربي بفستان باللون الأحمر، بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- لقاء الخميسي:

أيضا ارتدت الفنانة لقاء الخميسي بفستان باللون الأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- هيفاء وهبي:

وارتدت الفنانة هيفاء وهبي فستانا قصيرا باللون الرصاصي، كت بدون أكمام ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.