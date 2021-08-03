"لو معندكش تكييف".. 10 طرق غير تقليدية للتعامل مع الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يمكن أن يمثل الوقت الحار من العام تحديًا حقيقيًا لأولئك الذين ليس لديهم مكيف هواء، لكن هناك طرق أخرى للتعامل مع الطقس الحار.

وفي إطار ذلك، نقدم إليكم 10 حيل لمساعدتك على تجاوز هذا الطقس الحار، وفق ما أورد موقع "brightside".

1. استخدم الستائر الباردة

في الطقس ذات المناخ الحار، من الأفضل استخدام ستائر ذات الألوان الفاتحة والباردة التي تخلق وهمًا بالهواء البارد في الفضاء.

2. استخدم الماء لتبريد المكان

في الصيف، الماء هو أفضل صديق لك، لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، عن طريق وضع وعاء من الماء والثلج أمام مروحة، فإن الماء البارد الذي يتبخر سينتشر في جميع أنحاء المكان.

إذا لم يكن لديك مروحة، يمكنك وضع وعاء الماء على حافة النافذة وسيبرد الهواء الساخن من الشارع.

3. تجميد الوسادة

في الصيف، يصعب علينا الحصول على نوم جيد، لجعل النوم أكثر راحة، ضع غطاء الوسادة في كيس واتركه يبرد في الفريزر.

4. تجنب النشاط البدني

تشير الدراسات إلى أنه عندما يكون الجو حارًا، فإننا ننفق الكثير من الطاقة على تبريد أنفسنا والحفاظ على درجة الحرارة، لذلك، من الأفضل إيقاف كل نشاط بدني مؤقتًا حتى يصبح مريحًا مرة أخرى.

5. ضع زجاجة مجمدة في سريرك

قد يكون من الأسهل النوم إذا وضعت زجاجة ماء باردة في سريرك قبل النوم، حيث تساعد نفس الفكرة عندما تكون مستيقظًا، ضع كيسًا من الأرز المجمد على مؤخرة رأسك وسيجعلك تشعر بتحسن كبير في يوم حار.

6. تخلص من الأقمشة السميكة

في الأيام الحارة، من الأفضل التخلص من الأقمشة السميكة والوسائد الزخرفية والسجاد واللحاف، حيث أن الأقمشة الداكنة تجذب الحرارة، لذا من الأفضل شراء ملاءات السرير المصنوعة من مواد خفيفة.

7. استخدام ستائر سميكة

على الرغم من أنه من الأفضل استبدال الأقمشة السميكة بأخرى خفيفة، إلا أن هذا لا ينطبق على الستائر، يجب أن تكون سميكة قدر الإمكان، ففي يوم حار، من الأفضل إبقاء النوافذ مغلقة.

8. ترطيب الهواء

يمكنك شراء مرطب الهواء أو ببساطة استخدام زجاجة رذاذ، بالإضافة إلى غسل الأرضية، ولكن لا تفعل ذلك كثيرًا لأنه عندما يكون الجو رطبًا جدًا، يكون الأمر أكثر صعوبة.

9. شراء نباتات منزلية

تساعد نباتات المنزل على تقليل درجة الحرارة داخل المنزل، كما تعمل على تنقية الهواء وترطيبه، ويعتبر Ficus Benjamina وAglaonema وأشجار النخيل أفضل الخيارات لذلك.

10. التقليل من استهلاك الكهرباء

في الأيام الحارة، من الأفضل عدم استخدام الأجهزة، فهي تقوم بتسخين الهواء، وهو بالفعل ساخن بدرجة كافية، لذا بدلاً من مشاهدة التلفزيون في المنزل، اذهب إلى السينما حيث توجد مكيفات الهواء.

نفس الشيء ينطبق على استخدام الموقد، في الأيام الحارة، تناول أطعمة باردة وخفيفة.